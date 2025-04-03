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健康 > 心理精神

助孕產婦預防憂鬱症 高雄提供免費心理篩檢與諮商

2025/04/03 13:52

孕產婦愛丁堡憂鬱評估量表篩檢總分超過13分，醫師會評估是否轉介精神醫療或心理諮商。示意圖，非當事人。（高雄市衛生局提供）

孕產婦愛丁堡憂鬱評估量表篩檢總分超過13分，醫師會評估是否轉介精神醫療或心理諮商。示意圖，非當事人。（高雄市衛生局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕為協助孕婦在孕產期的身心調適，高雄市衛生局與婦產科醫師合作，協助孕產婦做憂鬱量表篩檢評估及高風險個案關懷服務，今（2025）年起增加免費心理諮商6至8次，幫助孕產婦照顧好身心健康，快樂迎接寶寶到來。

職業婦女恩恩懷孕7個月，因同時育有1名1歲大的女嬰，面對工作與家庭的雙重壓力，她時常感到身心俱疲，不僅易緊張不安，甚至會無來由地悲傷落淚，長期陷入焦慮與自我懷疑中，但又因害怕被批評或誤解而不敢向外求助。

恩恩日前在醫院產檢時接受「愛丁堡孕產婦憂鬱篩檢」達16分，遠超過可能受憂鬱困擾的13分，在醫護關懷下才說出內心的壓力與無助，經醫師評估轉介精神醫療，透過專業團隊協助學習身心調適，舒緩孕期的身心壓力與正視心理健康的重要性。

高雄市衛生局表示，懷孕與生產是生命中極為重要的歷程，為確保每位孕產婦及家人都能獲得適當的心理支持，幫助孕產婦以更穩定的心態迎接寶寶的到來，衛生局與全市接生醫療院所合作，提供孕期3次及產後1次，共計4次的「愛丁堡孕產婦憂鬱篩檢」，針對高風險個案依需求轉介精神醫療或心理諮商，盼能早期介入提供協助。

此外，衛生局今年特別連結社區心衛中心資源，提供精神醫療以外的心理諮商服務，提供心理諮詢專線（07-7161925），由專業人員傾聽與關懷，協助孕產家庭面對生活與照顧壓力，鼓勵家人也可多加利用諮商資源，並將免費心理諮商服務次數增加到6至8次，加上與高雄市臨床心理師公會合作推行 「好孕到：伴妳好心情」計畫，辦理多元宣導講座、支持團體與多媒體宣導，提供孕產婦家庭更完整全面的心理支持。

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