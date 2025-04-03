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補充葉黃素方便又省錢 雲林中藥商公會教做枸杞菊花凍
〔記者黃淑莉／雲林報導〕明天是兒童節，雲林縣府今年兒童節禮物是融入全運會元素的魔術方塊、斗六市公所為防水背包，雲林中藥商公會、林內福德宮今（3）日邀請親子一起DIY菊花枸杞果凍，中藥商公會監事也是福德宮爐主邱世文說，中藥材菊花、枸杞含有豐富的葉黃素，是最天然的保健食品，，很適合大人、小朋友食用保護眼睛。
活動邀請果凍達人惠姐現場教大家如何在家自製菊花枸杞果凍，現現數十名親子跟著老師示範，把菊花、枸杞放在一起煮滾，放涼後再舀到果凍模具靜置一下即完成。
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邱世文表示，現在小孩、大人看手機、電腦、平版等3C時間長，也花錢買各種保健食品，中藥材中枸杞就含有豐富β-胡蘿蔔素、葉黃素是最天然保護眼睛的食物，菊花枸杞凍做法簡單又方便，不用花大錢，即可吃得健康又無負擔。
福德宮主委張建龍說，廟方兒童節活動開放網路報名一下子即額滿，所以除了現場DIY體驗外，也準備200個土地公加持過的菊花枸杞凍送給與會參拜民眾。
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