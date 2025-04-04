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健康網》湯喝錯恐食道癌、痛風樣樣來 營養師教養生喝法

2025/04/04 18:01

營養師指出，一碗拉麵或泡麵的高鈉湯，可能就接近或超過每日建議攝入量（2000毫克鈉，WHO標準），對高血壓或腎病患者極度不利。（資料照）

營養師指出，一碗拉麵或泡麵的高鈉湯，可能就接近或超過每日建議攝入量（2000毫克鈉，WHO標準），對高血壓或腎病患者極度不利。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕當天氣轉涼，不少人喜歡來碗熱湯暖和身心。不過營養師老辜提醒，如果喝湯方法錯誤，恐影響健康，如溫度過高，可能增加食道癌風險；大量喝肉湯或骨湯等，可能誘發痛風；喝高熱量湯底，容易影響體重等風險。建議選擇蔬菜湯底、維持約37到50°C可入口的溫度，更有研究指出，餐前喝低熱量湯（300ml內），有助減少總熱量攝入。

老辜於臉書粉專「老辜營養與科學」發文彙整研究，從營養學，以及健康影響的角度，提醒民眾6件喝湯須知：

喝湯6注意 1碗拉麵湯底恐爆鈉

●溫度：過燙的湯（溫度超過65°C）可能對口腔、食道和胃黏膜造成損傷。長期飲用過熱的食物或飲品，與食道癌風險增加有關。尤其是對於已有消化道問題（如食道炎或胃潰瘍）的族群來說，高溫湯可能加劇不適或炎症。

●高鈉含量與心血管風險：許多湯品，特別是加工湯或餐廳湯品，皆含有大量鈉。過量攝入鈉，與高血壓、心臟病和腎臟負擔相關。一碗拉麵或泡麵的高鈉湯，可能就接近或超過，每日建議攝入量（2000毫克鈉，WHO標準），對高血壓或腎病患者，極度不利。

●痛風與高嘌呤湯：痛風患者需避免高嘌呤食物，而肉湯、骨湯、海鮮湯，因長時間熬煮釋放大量嘌呤。一旦短時間大量攝入，體內代謝後生成過多尿酸，可能誘發或加重痛風症狀。即使不吃湯中固體食材（肉塊、內臟等），湯汁中的可溶性嘌呤仍具風險。

營養師提到，肉湯、骨湯、海鮮湯，因長時間熬煮釋放大量嘌呤。一旦短時間大量攝入，體內代謝後生成過多尿酸，可能誘發或加重痛風症狀；情境照。（圖取自shutterstock）

營養師提到，肉湯、骨湯、海鮮湯，因長時間熬煮釋放大量嘌呤。一旦短時間大量攝入，體內代謝後生成過多尿酸，可能誘發或加重痛風症狀；情境照。（圖取自shutterstock）

●體重管理：高熱量湯，尤其奶油濃湯或含油脂肉類的湯，可能導致減重者攝入過多熱量。還有，液體形態的湯品，可能無法提供持久飽足感，導致一下又餓了，就想再吃東西，最終影響體重管理。

●特定疾病限制：高鉀、高磷湯（如骨湯），對腎功能不全者不利；過多液體（尤其是熱湯），可能增加胃壓，誘發胃食道逆流；熱湯可能刺激敏感胃腸道，加重潰瘍或發炎反應，不適合對溫度敏感者因病被限水族群，如心臟、肝臟疾病族群，若被醫師要求限制水分攝入，請留意湯品飲用量，或與門診營養師了解更多。

●食品安全與品質：湯若未妥善儲存，可能滋生細菌。還有，反覆加熱可能會破壞特定營養素（如維生素C）的含量。此外，加熱冷凍湯品料理包，請按照包裝指示加熱，確保中心溫度均加熱完整。食物中心部分的溫度，須至少達到攝氏75度或以上。

想要喝湯更健康，老辜補充，喝湯前可以讓其冷卻至適宜溫度（低於60°C），避免燙傷消化道；根據健康狀況（如痛風、高血壓、消化問題等），選擇合適湯品，避免動物來源的高嘌呤、高鈉或高熱量湯品；最好自製湯底，可以自行控制成分和溫度，喝得更安心。

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