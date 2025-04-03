自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

不只防皮蛇！研究：打帶狀疱疹疫苗 可能略低失智風險

2025/04/03 13:06

最新研究顯示，預防帶狀疱疹的疫苗似乎也能保護老化大腦；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

最新研究顯示，預防帶狀疱疹的疫苗似乎也能保護老化大腦；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

〔編譯陳成良／綜合報導〕對抗失智症的疫苗或許已然存在？《自然》（Nature）期刊發表的最新研究顯示，預防帶狀疱疹的疫苗似乎也能保護老化大腦，使年長者在接種後7年內罹患失智症的風險降低約20%。

美聯社報導，史丹福大學的格爾德塞策（Pascal Geldsetzer）博士領導的研究追蹤分析了英國威爾斯（Wales）地區接種第一代帶狀疱疹疫苗的長者。格爾德塞策表示，研究結果相當可靠，且「女性似乎受益更多」，這對於本就較易罹患失智症的女性族群尤為重要。

科羅拉多大學安舒茨醫學校區的內格爾（Maria Nagel）博士指出，這項發現為民眾接種疫苗提供了新理由。哈佛大學醫師耶拿（Anupam Jena）強調，在人口老化與失智症上升的時代，此研究「意義深遠」。

帶狀疱疹起因於曾感染水痘者體內潛伏的病毒重新活化，引發疼痛水疱。美國疾病管制暨預防中心（CDC）資料顯示，約1/3美國人會罹患帶狀疱疹，部分患者可能面臨嚴重併發症，包括視力喪失或長期神經痛。醫學界長期懷疑，能潛入神經系統的病毒可能是失智症成因之一。

波士頓布萊根婦女醫院（Brigham and Women's Hospital）去（2024）年報告指出，帶狀疱疹發作可能使失智風險增加約20%。內格爾博士解釋，病毒不僅引發發炎反應，還能直接感染腦血管，甚至促進阿茲海默症標誌性「類澱粉蛋白」（amyloid）形成。

為證實疫苗的保護效果，格爾德塞策利用威爾斯的疫苗接種政策（2013年9月1日起，80歲以上不符資格，79歲者可接種）進行「自然實驗」。分析逾28萬筆醫療紀錄後，確認第一代佐斯塔（Zostavax）疫苗確實提供一定保護力。

目前美國50歲以上成人建議接種效果更佳的新一代欣格力（Shingrix）疫苗。內格爾認為，下一步重要研究將是檢驗Shingrix的預防失智功效。已有初步證據顯示可能有效，疫苗製造商葛蘭素史克（GSK）也宣布與英國衛生單位合作追蹤長者認知健康。儘管CDC建議50歲以上民眾接種Shingrix（兩劑型），符合資格的美國人接種率仍不到四成。常見副作用包括注射部位疼痛及類流感症狀。

目前雖無確定有效的失智症預防方法，醫師仍建議民眾採取多項措施降低風險：保持社交活躍、持續動腦、控制高血壓及血糖，這些都與認知健康息息相關。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中