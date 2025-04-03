不只防皮蛇！研究：打帶狀疱疹疫苗 可能略低失智風險

最新研究顯示，預防帶狀疱疹的疫苗似乎也能保護老化大腦；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

〔編譯陳成良／綜合報導〕對抗失智症的疫苗或許已然存在？《自然》（Nature）期刊發表的最新研究顯示，預防帶狀疱疹的疫苗似乎也能保護老化大腦，使年長者在接種後7年內罹患失智症的風險降低約20%。

美聯社報導，史丹福大學的格爾德塞策（Pascal Geldsetzer）博士領導的研究追蹤分析了英國威爾斯（Wales）地區接種第一代帶狀疱疹疫苗的長者。格爾德塞策表示，研究結果相當可靠，且「女性似乎受益更多」，這對於本就較易罹患失智症的女性族群尤為重要。

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科羅拉多大學安舒茨醫學校區的內格爾（Maria Nagel）博士指出，這項發現為民眾接種疫苗提供了新理由。哈佛大學醫師耶拿（Anupam Jena）強調，在人口老化與失智症上升的時代，此研究「意義深遠」。

帶狀疱疹起因於曾感染水痘者體內潛伏的病毒重新活化，引發疼痛水疱。美國疾病管制暨預防中心（CDC）資料顯示，約1/3美國人會罹患帶狀疱疹，部分患者可能面臨嚴重併發症，包括視力喪失或長期神經痛。醫學界長期懷疑，能潛入神經系統的病毒可能是失智症成因之一。

波士頓布萊根婦女醫院（Brigham and Women's Hospital）去（2024）年報告指出，帶狀疱疹發作可能使失智風險增加約20%。內格爾博士解釋，病毒不僅引發發炎反應，還能直接感染腦血管，甚至促進阿茲海默症標誌性「類澱粉蛋白」（amyloid）形成。

為證實疫苗的保護效果，格爾德塞策利用威爾斯的疫苗接種政策（2013年9月1日起，80歲以上不符資格，79歲者可接種）進行「自然實驗」。分析逾28萬筆醫療紀錄後，確認第一代佐斯塔（Zostavax）疫苗確實提供一定保護力。

目前美國50歲以上成人建議接種效果更佳的新一代欣格力（Shingrix）疫苗。內格爾認為，下一步重要研究將是檢驗Shingrix的預防失智功效。已有初步證據顯示可能有效，疫苗製造商葛蘭素史克（GSK）也宣布與英國衛生單位合作追蹤長者認知健康。儘管CDC建議50歲以上民眾接種Shingrix（兩劑型），符合資格的美國人接種率仍不到四成。常見副作用包括注射部位疼痛及類流感症狀。

目前雖無確定有效的失智症預防方法，醫師仍建議民眾採取多項措施降低風險：保持社交活躍、持續動腦、控制高血壓及血糖，這些都與認知健康息息相關。

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