A型流感H3N2疫情升溫 高峰恐落在春節前後

〔記者蔡文居／台南報導〕今年A型流感H3N2「K 分支」目前已佔國內流感病例的近九成，且具有極強的傳播力。南市衛生局表示，疾管署疫情中心預測，隨著氣溫下降，流感疫情將於12月中上旬明顯上升，並可能在跨年後再度升溫，預估高峰期將落在農曆春節前後。為降低疫情衝擊，南市府呼籲市民應及早接種流感疫苗，以減少重症與住院風險。

南市衛生局指出，截至12月6日，全國流感併發重症確診2273例，其中561例死亡；南市累計流感併發重症確診253例、72例死亡。值得注意的是，死亡個案中約九成為未接種本季流感疫苗，且多屬65歲以上長者及慢性病患者，顯示高風險族群感染後果嚴重，疫苗防護的重要性不容忽視。

衛生局表示，接種流感疫苗能有效降低流感引發的重症及住院風險，特別對於高風險群體如長者、幼兒及慢性病患者，疫苗提供的保護效果更為顯著。因此，年滿6個月以上的市民都應該儘早接種流感疫苗，特別是高風險族群務必及早施打，以建立足夠保護力。

衛生局說，南市合約院所及衛生所均可提供流感疫苗接種服務，市民可依照就近便利的地點進行接種。市民也可事先透過台南市衛生局官網查詢詳細接種資訊及「台南疫苗接種預約系統」（https://health-reservation.tainan.gov.tw/）快速掌握施打資訊。

