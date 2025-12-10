守護消防健康升級 澎消防局與澎醫簽署MOU

澎湖縣消防局長許文光（左），與澎湖醫院院長匡勝捷簽署合作書。（澎湖縣政府消防局提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府消防局與衛生福利部澎湖醫院今（10）日舉辦「消防人員健康管理合作備忘錄（MOU）簽署儀式」，由消防局長許文光與澎湖醫院院長匡勝捷共同代表簽署。儀式由消防局消防工作安全衛生防護小組、各業務科室及大、分隊代表及中台科技大學LPMO團隊共同出席見證。

澎湖縣政府消防局指出，此次簽署「消防人員健康管理合作備忘錄（MOU）」涵蓋5大合作範疇，包括健康檢查、心理衛生、健康促進、教育訓練及研究分析。依據備忘錄合作內容，澎湖醫院協助提供消防人員衛生教育、特定項目及臨時性健康檢查、心理衛生諮詢及肌肉骨骼物理治療等健康措施，防範消防人員在執行救災救護勤務時所可能面臨的職業災害風險。

另消防局提供院方消防人員健康檢查相關資訊，包括救災經歷、危險因子暴露情形、特殊傳染病接觸紀錄，以及在重大事故、複合型災害或大量傷病患應變等勤務中可能造成之身心壓力與創傷後壓力症候群（PTSD）等高風險勤務資料，協助辦理健康管理行政作業，強化消防局與澎湖醫院的健康資源整合。

消防局長許文光表示，今年為澎湖縣消防人員工作安全與衛生管理的「職安元年」，特別感謝衛生福利部澎湖醫院長期提供健康檢查與各項健康促進服務，協助消防同仁健康管理及預防職業傷害。澎湖醫院院長匡勝捷分享，院方近年持續進行醫療設備更新及專業醫療技術引進成果，致力提供更高品質的醫療照護，並提供更完善制度及專業諮詢支持。

