健康網》心跳較慢需要擔心嗎？

心跳慢不一定都有疾病，可能是生理性的變慢，所以心跳慢是否需要進一步檢查或治療的關鍵是有無合併其他症狀，例如：無力、倦怠等；圖為情境照。（圖取自freepik）

文／李宜芸

長輩容易出現心跳慢，也有年輕人在健檢時發現心跳過慢，這個現象需要擔心嗎？

35歲的喬先生近日健檢，檢查結果顯示「竇性心搏過緩（44/min）、左心室肥厚」，建議要進一步檢查，並且注意心肌梗塞風險、不要激烈運動。喬先生緊張得趕緊求診，心臟內科醫師詢問喬先生平常的生活習慣，原來他熱愛運動，每周總要慢跑多天、周末打羽球。在確認喬先生沒有其他不適的症狀，且聽心音無異狀後，研判喬先生雖然心跳較慢但並無大礙，可以持續運動，但叮嚀別把自己當成奧運選手訓練。

請繼續往下閱讀...

一般來說，成年人清醒時的基礎心跳介於每分鐘50～100下之間，在晚上睡眠期間，可能會出現每分鐘40下左右。而心跳慢的定義是白天清醒時每分鐘低於50下。造成心跳慢的原因很多，常見的原因如下：

●運動員或長年有運動習慣者：這個族群因為長期的運動與訓練，心肌很強壯，心臟每收縮一次（一次心跳）所打出去的血量即足夠全身所需，不需要收縮太多下就能維持身體所需的血液循環，這類型的心跳慢屬於生理性的變慢；通常這個族群的心跳約在每分鐘50下左右。

●年長者：隨著年紀愈來愈長，心臟裡負責發電、驅動心肌收縮的「發電器」—心臟竇房結開始退化，心跳就會開始變慢，這種情形也屬於一種心律不整，稱為病竇症候群。

●服用某些藥物：例如降血壓藥（如乙型阻斷劑、鈣離子通道阻斷劑）、心律不整藥物等，可能導致心跳變慢。

●疾病因素：若有慢性疾病（如三高），可能讓心臟較早開始老化，導致心跳變慢；其他還有血管嚴重阻塞、某些基因疾病，也可能導致心跳變慢。

有症狀需進一步評估治療

由於心跳慢不一定都有疾病，可能是生理性的變慢，所以心跳慢是否需要進一步檢查或治療的關鍵是有無合併其他症狀，例如：無力、倦怠、想睡覺、動一動就喘、暈倒等。若未能警覺進而就醫，極少數情況甚至會突然猝死。

若是65歲以上的長者或有三高、慢性病、心血管疾病的病人，特別需要留意上述的症狀。不過，這些症狀很常見，許多慢性病也可能出現這些症狀，長輩與家屬可能不容易察覺異常，那該怎麼辦？建議每日早晚必須確實記錄血壓值（收縮壓與舒張壓）與心跳率，3個數字都不可缺漏，回診時提供給醫師參考，醫師會從紀錄觀察出趨勢，例如過去的心跳都在正常範圍，某個時間點開始出現心跳50以下的數字，加上病人也有症狀，就要立即處置。

如果是透過健康檢查發現心跳較慢的民眾，若每分鐘心跳在50次以下，建議還是要尋求心臟專科醫師評估；如果在50次以上且無不適症狀，基本上不需多慮。

如果心跳慢同時也有症狀，需要進一步安排24小時心電圖、運動心電圖、心臟超音波等檢查，接著確認檢查的結果與症狀是否能吻合。一般人在清醒時，如果測量出2.5秒以上沒有心跳，加上有合併症狀，就需要積極治療。例如長輩覺得喘，但心跳次數在正常範圍，那症狀多半不是心跳慢所引起；如果長輩心跳一量每分鐘不到50下，就能確定與心跳過慢有關。在臨床上，這群心跳慢且需要治療的情況，大約占心律不整患者中的15%。

治療方法：安裝心臟節律器

心跳過慢是心臟機械性的問題，無法藉由藥物獲得徹底改善，長治久安的方法就是安裝心臟節律器。少數病人不想裝節律器，可以透過服藥來刺激心跳，但不一定有效。

安裝節律器需要在心導管室進行，醫師於病人某一側靠近肩膀的鎖骨下方進行局部麻醉，將導線循血管進入體內放置於心臟腔室內，並連結節律器，最後將節律器埋在鎖骨下方皮膚下，過程需要1～3小時。

醫師可以設定節律器讓患者維持至少每分鐘50下的心跳，節律器裡頭有晶片可以24小時偵測病人的心臟，當心跳不到50下、持續時間大於2秒，機器就會發出微電流，刺激心臟收縮，並觀察心跳是否回復正常。如果病人的問題只有心跳過慢，安裝節律器後並不需要併用藥物，但必須定期回診，讓醫師測試節律器的功能與狀況。一般狀況下，節律器的電池壽命可達10年。

不過傳統的心臟節律器有導線，節律器需安裝於皮下，因此有氣胸、局部感染的可能，在照顧上有許多注意事項。隨著科技進步，近年也有無導線心臟節律器可以選擇，與傳統節律器不同的地方在於，醫師會從股靜脈將膠囊大小的節律器放入心臟，術後血管內沒有電線、皮下也沒有電池，只有鼠蹊部約1公分的傷口，手術1～2小時就能完成。無導線的節律器正常使用下，電池壽命可達8～10年，不過健保給付有特定條件，不符合條件者則需全額自費，費用約在新台幣37萬至50萬元之間，具體價格依不同型號及各家醫院的收費標準而定。建議有需求的民眾與心臟科醫師充分討論，以了解自身狀況是否符合健保給付標準，並做出最適合的醫療選擇。

心博過援治療選項。（圖取自全民健康基金會「好健康」）

日常生活注意事項

身上裝著心臟節律器有哪些注意事項？使用一般電器如微波爐、吹風機是無虞的，但必須遠離變電箱或具有強大磁場、大型電機馬達或強輻射能的地方。使用行動電話時建議使用耳機或用對側耳朵接聽電話，手機不要靠近節律器、平常也不要放在胸前口袋，避免影響節律器。

如果使用電器時會覺得頭暈、心悸、胸悶等，應關掉電源並離開，採蹲姿或坐姿，測量脈搏，等脈搏恢復正常再慢慢起身；若是搭乘飛機需要通過安檢門，應出示識別卡，並快速通過安檢門；前往商場，也需盡速通過防盜系統，並保持1.5公尺以上的距離。

此外，平時就醫應主動告訴醫師有安裝節律器，若需要做磁振造影檢查，則需確認節律器是否與磁振造影相容，且檢查前也需主動告知醫師，調整好節律器才能安全接受檢查。

總之，如果擔心自己有心跳過慢問題，每日早晚量測血壓，記錄血壓與心跳值，定期回診，可以讓醫師盡早揪出不正常的心臟狀態。如果是熱愛運動的年輕人，有時心跳較慢是正常的生理現象，如果沒有合併不適症狀，不需過度憂慮。

本文諮詢莊志明（臺大醫學院內科教授、好心肝門診中心心臟內科特聘兼任主治醫師），本文取自全民健康基金會 《好健康》第74期

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法