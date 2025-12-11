打呼變大竟是罕見癌！46歲婦延誤1年半險失聲 藉「先進手術」救回

林口長庚切蛋糕慶祝病患重生。（長庚醫院提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕46歲黃太太當初以為只是打呼變大，沒想到竟是「罕見咽喉小唾腺癌」。林口長庚醫療團隊使用最新的「單孔達文西內外複合喉保留手術」，先以單孔機器手臂從口內精準分離腫瘤，再從頸部開一個約4公分的小傷口，內外包夾取出整顆3公分腫瘤，還成功保住聲帶。院方並為病患切蛋糕慶祝重生。

桃園長庚醫院副院長葉集孝、林口長庚耳鼻喉部部主任方端仁、達文西直覺公司副總裁楊繼盛今與46歲、不幸罹患罕見咽喉小唾腺癌的黃太太一同出席記者會，分享他們是如何採用「單孔達文西內外複合喉保留手術」，幫助病人抗癌不失聲。

林口長庚採用「單孔達文西內外複合喉保留手術」 助罕咽喉小唾腺癌，病人抗癌不失聲。（長庚醫院提供）

46歲黃太太當初以為只是打呼變大，沒想到竟是「罕見咽喉小唾腺癌」。這種腫瘤佔所有喉部惡性腫瘤不到1%，生長慢、症狀輕微，常被誤判為良性囊腫，因此她延誤了一年半才真正就醫。直到腫塊越來越大、被建議轉診，最後到林口長庚耳鼻喉部方端仁部長門診，經深部切片確診為第三期喉癌，腫瘤甚至已侵犯喉部外側組織。一般這階段的病人往往只能接受全喉切除，從此失去說話能力。

但林口長庚醫療團隊決定嘗試用更新的方法。他們使用最新的「單孔達文西內外複合喉保留手術」，先以單孔機器手臂從口內精準分離腫瘤，再從頸部開一個約4公分的小傷口，內外包夾取出整顆3公分腫瘤，還成功保住聲帶。黃太太術後2週就能講話、正常吃東西，她感動地說：「原本以為只是良性腫瘤，還想跟它和平共處，是方醫師救了我，也保住我的生活品質。」

方端仁說，咽喉小唾腺癌之所以容易被忽略，就是因為症狀太輕微，多數人等到確診時已屆晚期，只能切喉，「喪失說話能力對病人的身心衝擊很大。因此能夠在安全前提下保留喉部功能，是我們持續努力的目標。」目前團隊已累積70多例單孔達文西相關手術，包括困難的咽喉腫瘤與睡眠呼吸中止症案例。雖然術後可能出現疼痛或味覺異常，但大多能在數週內改善。

林口長庚引進單孔達文西系統後，也同步研發更安全、可複製的「咽喉手術流程」，包含改良入路、提升止血策略等，今年更把成果投稿至《Journal of Robotic Surgery》，是台灣首度以本土案例成功獲得國際肯定。

桃園長庚副院長葉集孝也指出，長庚體系目前共有7台單孔達文西，佔全國一半。長期深耕咽喉腫瘤與睡眠呼吸中止症的成果，讓瑞士商直覺公司決定認證林口長庚為「耳鼻喉頭頸單孔達文西手術觀摩中心」，方端仁部長也成為國際指導教師，代表台灣在微創手術領域的實力受到全球重視。

目前全國僅6位醫師擁有單孔達文西觀摩中心資格，林口長庚就占其中3位，體系累計手術超過400例。醫療團隊強調，只要腫瘤仍在可控範圍、病人狀況合適，新式內外複合手術就能在治療癌症的同時，也守住病人的聲音與生活品質。

