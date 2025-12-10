明年專科護理師公費生受理報名 6校40名額「全額補助」

明年度提供40名公費護理師名額，由6所學校共同培育。（資料照）

〔記者侯家瑜／台北報導〕因應原鄉、離島及偏鄉醫療人力需求，衛福部今（10）日宣布115學年度專科護理師碩士公費生正式開放報名，並同步在衛福部官網與高雄醫學大學招生網站公布招生簡章。

衛福部自110年起推動家庭專科護理師公費培育計畫至今已5年，累計培育141位公費生。明年持續提供40名公費名額，並由6所大專校院共同培育，包括慈濟大學、台灣大學、陽明交通大學、弘光科技大學、台中科技大學、中興大學。

報考資格需同時具備「護理學士或同等學力」、「護理師證書」、「具2年以上護理師執業經驗」。課程將強化臨床照護推理、家庭照護、社區健康管理，特別著重原鄉、離島、偏鄉醫療需求。最大誘因是：學雜費由衛福部全額補助，減輕進修負擔。

報名採全程線上進行，考生須依簡章指示上傳審查資料。報名時間自114年12月30日上午9點起，到115年1月26日下午5點止，採24小時網路報名。高醫將於115年2月25日公告面試名單，並於3月21日舉行面試。官方提醒，招生重要資訊與錄取規定都以簡章為準，建議報考者務必詳閱。

