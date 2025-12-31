限制級
續任彰基院長 陳穆寬：醫療是志業、不分貧富
〔記者湯世名／彰化報導〕彰化基督教醫學中心總院長陳穆寬今天（31日）就任彰基第19任院長，並舉行授職就任感恩禮拜。
陳穆寬強調，要提供世界最先進醫療，讓富人尊敬醫療是一種志業，但是也不亂收費，幫忙艱苦人和重視偏鄉醫療，讓窮人看得起病。
台灣基督長老教會總會議長潘恩盛牧師主持授職典禮，潘恩盛引用馬太福音十章1節，以「互伊有權」（台語發音）為題證道勉勵，醫療權柄乃上帝所賜，主要在服務受苦的人。包括台灣基督長老教會總會總幹事陳信良、彰基董事長兵政隆暨全體董事、教界牧長、健保署長官、醫界領袖及員工等500多人觀禮。
陳信良強調，彰基在醫療、傳道、研究與關懷持續委身，並將服務範圍擴及南投、雲林，為鄉親帶來最好的照護；彰基董事長兵政隆表示，陳穆寬帶領彰基體系「走得遠、走得久、又飛得高」，承諾照顧員工與鄉親，特別是困苦的民眾。
陳穆寬擔任總院長8年來，帶領彰基醫療體系位於彰化、南投、雲林等8家分院、近萬名員工秉持以病人為中心、落實精準健康照護，提供以愛為本的全人醫療。醫師人數破千，在COVID-19期間率大家成功抗疫，獲前總統蔡英文親頒防疫特殊貢獻獎。又因爲透過系統化的醫療外展支援和院內的經濟救助，榮獲衛生福利部頒發「醫療財團法人社研卓越醫療救濟獎；賴清德總統更聘為總統府「健康台灣推動委員會」顧問。
