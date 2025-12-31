自由電子報
健康 > 杏林動態

善行帶來希望！ 男子路倒腦死器捐 嘉惠逾40位病患

2025/12/31 12:54

嘉義基督教醫院為腦死的男子進行手術捐出2顆腎臟、肝臟、皮膚與骨骼組織。（嘉基提供）

嘉義基督教醫院為腦死的男子進行手術捐出2顆腎臟、肝臟、皮膚與骨骼組織。（嘉基提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕一名中年男子日前因路倒被發現時已無生命跡象，經送至嘉義基督教醫院救治後腦死，家屬同意捐出2顆腎臟、肝臟、皮膚與骨骼組織，將嘉惠逾40位病患。

嘉基副院長、器官移植管理委員會主委楊正三表示，此次捐贈不僅讓重症病人即時獲得器官移植機會，後續皮膚與骨骼組織的應用，更可協助多位病患完成治療，讓一個生命的終點，轉化為數十個家庭的希望起點。

楊正三說，目前肝臟與腎臟的移植手術皆已順利完成，接受移植的病人術後恢復狀況良好，正逐步邁向穩定復原；皮膚與骨骼組織則已完成保存，待後續有合適受贈者提出申請後，將持續發揮醫療助人的價值。

嘉基社工室主任李雯說，器官捐贈往往發生在家屬最悲痛、最艱難的時刻，卻也是最能展現人性光輝的選擇。這名男子家屬在短時間內做出這樣無私的決定，為親人完成生命最後一程的善行，將可用的器官捐出，幫助更多等待重生的人。

對於重症病人而言，器官捐贈也是「唯一的希望」，以肝臟移植為例，能讓末期肝病或急性肝衰竭患者重獲正常生活的機會；腎臟移植則可助長期洗腎患者擺脫反覆治療的束縛，回歸較有品質的生活。

嘉基指出，皮膚捐贈可用於燒燙傷或大面積創傷患者，進行創傷面覆蓋助傷口修復與降低感染風險；骨骼組織則可應用於重大外傷造成骨缺損、腫瘤、骨鬆或退化性疾病患者，對臨床治療具有關鍵助益。

