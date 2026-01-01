健康網》慢性疲勞找不到原因？ 醫：可能是腸道發出求救訊號

想要保持腸道微生物群系統平衡，專家建議，每天最好固定吃飯時間，且要慢慢吃；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕有些人覺得整個人怪怪的，不只腸胃不舒服，還容易累、血糖起伏大又睡不好。台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，醫學研究發現這些看似不相干的問題，其實來自腸道微生物群系統失衡而導致，了解益生菌、益生元、合生元與後生元後更能知道如何調整。他建議，從固定吃飯時間、多攝取蔬菜與天然纖維等法，照顧腸道，作為維持腸道系統平衡的起點。

張家銘在臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，2025年發表於《Journal of Advanced Research》的大型綜論指出，腸道微生物不只是輔助角色，而是能主動調節免疫、代謝，甚至影響神經訊號的功能性系統。這些微生物每天都在製造關鍵分子，像是短鏈脂肪酸、色胺酸代謝物、各種免疫調節訊號。許多慢性問題，不是器官壞掉，而是這套系統協調得不順。

請繼續往下閱讀...

他進一步說明，要真正理解腸道健康，知道如何調整的方法，就必須先分清4個名詞：

●益生菌，幫身體重新找回免疫節奏活性

從醫學定義來看，益生菌是「在攝取足夠劑量時，能對宿主產生健康益處的活菌」。它真正重要的，不只是多補進幾隻好菌，而是透過和腸道免疫細胞互動，讓過度緊繃的免疫反應慢下來，同時減少壞菌趁虛而入。合適的益生菌介入，能改善腸躁症的不適，對血糖、血脂，與慢性發炎。

●益生元，決定腸道生態穩定的基礎工程

如果說益生菌是住在腸道裡的居民，那益生元就是整座城市的糧食與能源系統。常見的益生元，包括菊糖、果寡糖、半乳寡糖、抗性澱粉，還有多酚、花青素這類植物化合物。它們進入腸道後，會促進好菌製造短鏈脂肪酸，正是修復腸道黏膜、降低慢性發炎的關鍵訊號。

●合生元，把益生菌與益生元策略性搭配

研究顯示，合生元能提高益生菌在腸道裡的存活率，讓效果更持久，對糖尿病、代謝症候群，還有腸道功能的改善，都展現出比較穩定的成果。

●後生元，不用活菌，直接給身體需要的關鍵分子

後生元是這幾年腸道醫學裡最受矚目的新方向。它不再強調活菌，而是直接使用微生物已經製造好的功能性成分，像是短鏈脂肪酸、吲哚類代謝物、菌體細胞壁片段。從研究來看，後生元在抗發炎、免疫調節與代謝控制上，都展現出很大的潛力。

張家銘解釋，身體的回饋往往很生活化，例如換季較不易過敏、熬夜後恢復較快、小傷口修復得比較快、飯後精神較穩，這代表著腸道系統逐漸回穩。反映在生活中，民眾會發現吃完飯不會昏沉、下午不會特別想吃甜的等。

如何保持腸道平衡？他則建議，先把腸道當成一個需要穩定節奏的系統，每天最好固定吃飯時間，且要慢慢吃；讓蔬菜與天然纖維成為日常，等腸道環境穩了，再來談益生菌、益生元、合生元或後生元的精準選擇。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法