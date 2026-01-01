健康網》「36秒吃12顆葡萄」求脫單？ 醫警：有哽塞風險

今年跨年流行起「36秒吃12顆葡萄」求脫單活動，專家警告，快速吞嚥圓滾滾的葡萄，有極高的哽塞風險，務必小心；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕今年跨年流行起「36秒吃12顆葡萄」求脫單活動，不少民眾紛紛效尤，然而內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯密願逆風叮嚀，在興奮倒數時快速吞嚥圓滾滾的葡萄，是極高的哽塞風險，好運還沒到，「千萬別讓『哈姆立克法』先登場」！

跨年夜不少民眾在社群媒體瘋傳「36秒吃12顆葡萄」求脫單，也有人說這能帶來一整年的幸運。陳潔雯於臉書專頁「療生活 ‧ 陳潔雯醫師」發文分享，為了讓大家2026年真的「平安、健康、漂亮」，她仍送上3個逆風叮嚀：

請繼續往下閱讀...

●關於安全

好運還沒到，千萬別讓「哈姆立克法」先登場。在興奮倒數時快速吞嚥圓滾滾的葡萄，是極高的哽塞風險。氣管比運氣更需要暢通，家有老人小孩的，拜託剪小塊再吃，或者慢慢吃就好，「好運不會因為你嚼了 37秒就取消」。

●關於代謝

半夜12 點，胰臟想下班。瞬間吞下12 顆葡萄（約等於1.5份水果糖量），會讓血糖像煙火一樣飆高。這不是開運，這是給胰島素的「加班派對」。想要明年代謝好，不如分給全家人一起吃，把糖分（和福氣）分散出去。

●關於顏值

熬夜已傷皮膚，再來一波高糖衝擊，這是「糖化反應（Glycation）」的完美配方，糖化會讓膠原蛋白變脆、皮膚暗沉。為了明早醒來不要水腫、也不要長出新的細紋，不如優雅地吃。

陳潔雯提到，與其狼吞虎嚥，不如拿著一杯好水，或無糖茶，在一踏入2026年時，許下「善待身體」的願望。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法