研究揭示100多種化學物質 對腸道細菌有潛在危害

研究表明，許多日常生活中接觸到的化學物質，會損害對人體有益的腸道細菌。圖為腸道細菌示意圖。（擷自X@dr_ericberg）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕英國1項研究表明，許多日常生活中接觸到的化學物質，會損害對人體有益的腸道細菌，還可能助長抗生素抗藥性。此研究發表在《自然微生物學》期刊上。

根據科學網站《ScienceDaily》報導，英國劍橋大學研究團隊利用他們的數據創建1個機器學習模型，以預測化學物質對人類腸道細菌的影響。研究團隊檢驗了1076種化學物質，如何影響22種不同的腸道細菌。

許多被鑑定的化學物質都來自日常生活中常見的事物，例如食物、飲用水和周圍環境。在此之前人們一直認為，這些化學物質對腸道細菌的影響甚微或根本沒有。

分析結果顯示，有168種化學物質會損害腸道中的有益細菌。某些確認有害的化學物質來自農藥、阻燃劑和塑膠。

腸道細菌對人體健康至關重要，但傳統化學品安全測試並未考慮其對腸道細菌的影響。這些評估通常側重於預期目標，例如殺蟲劑針對昆蟲，而忽略了人類的潛在影響。

劍橋大學醫學研究委員會毒理學研究中心研究員、該研究第一作者魯克斯（Indra Roux）博士表示，許多原本設計只針對特定目標（例如昆蟲或真菌）的化學物質，也會影響腸道細菌。團隊發現其中一些化學物質影響較大，例如人們經常接觸的阻燃劑和塑化劑等。

另外當腸道微生物適應化學脅迫時，有些微生物也會產生對環丙沙星（Ciprofloxacin）等抗生素的抗藥性。如果類似改變發生在人體內，可能會使細菌感染更難治療。

目前關於環境化學物質對腸道微生物群，及其對人體健康的直接影響的資訊非常有限。研究人員表示，人體腸道細菌很可能經常接觸到他們測試的這些化學物質，但到達腸道的確切濃度尚不清楚。未來需要進行監測全身暴露情況的研究，來進一步評估風險。

