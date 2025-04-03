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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》「更年期症候群」害女性煩躁健忘 中醫調理有方

2025/04/03 14:04

不少女性苦於更年期症候群，經常有煩躁、憂鬱感，甚至骨質疏鬆。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

不少女性苦於更年期症候群，經常有煩躁、憂鬱感，甚至骨質疏鬆。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕女性平均在45到55歲之間停經，這期間，女性荷爾蒙的變化可能帶來全身盜汗、骨質疏鬆與煩躁易怒等狀況，稱為「更年期症候群」。中醫治療時會多使用滋補肝腎、養陰清熱、疏肝解鬱的方藥；同時也建議可服用部分維生素以減少不適。

臻悅中醫診所中醫師林新瑜在粉絲專頁「臻悅中醫診所」表示，女性平均於45到55之間停經，在這個階段，卵巢機能逐漸衰退，體內女性荷爾蒙濃度的變動，會造成造成生理及心理的諸多不適。林新瑜說明，這一系列的不適症狀，統稱為「更年期症候群」，通常發生於停經前數月，至停經後數年內。

常見的更年期症狀，依照身體系統可大致分為以下：

1.內分泌系統：因雌激素不足，造成熱潮紅、全身盜汗。

2.心血管系統：血管失去女性荷爾蒙的保護，罹患心血管疾病風險增加。

3.生殖泌尿系統：陰道乾燥、萎縮性陰道炎、反覆泌尿道感染、頻尿。

4.骨骼肌肉皮膚系統：骨質疏鬆、腰痠背痛。

5.精神心理系統：煩躁、易怒、憂鬱、注意力下降、健忘。

林新瑜表示，中醫看待更年期，主要是年歲漸長，腎精逐漸不足，陰血虧虛，合併肝鬱氣滯，鬱久化熱。治療時以滋補肝腎、養陰清熱、疏肝解鬱 的方藥為主，例如六位地黃丸、當歸六黃湯、加味逍遙散等等。並依照個人症狀的差異，酌加其他藥物調理。

至於緩解方法，除了服用中藥，林新瑜提醒，可以加強生活中的飲食保健，來幫助緩解更年期不適。

1.補充維他命B、維他命C、維他命E，可改善熱潮紅。

2.多吃富含鈣質食物，例如：乳製品、小魚乾、海藻類、芝麻，或者額外補充維他命D與鈣、鎂，可增加骨質密度。此外，適度的日曬，也有助於身體合成天然維他命D喔！

3.均衡飲食，多吃天然蔬果，避免加工食品與油膩烤炸、辛辣刺激的食物。

4.可透過食用黃豆製品、亞麻籽、北美升麻，從中攝取植物性雌激素，緩解更年期症狀。

5.放鬆心情，適度運動。

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