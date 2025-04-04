健康網》清明潤餅聰明吃 營養師低卡配方更享「瘦」

營養師分享聰明吃潤餅技巧，包含增加蔬果攝取，花生糖粉減量或改無糖等；示意圖。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕清明節少不了潤餅應景。營養師陳怡婷提醒，為避免攝取過多熱量及糖量，可選擇全麥潤餅皮、將香腸、紅糟肉、五花肉，改成瘦肉、蝦、豆干、蛋絲，增加蔬果攝取，花生糖粉減量或改無糖等。並分享「輕食潤餅捲」食譜，民眾可自行在家DIY，低卡更健康。

聰明換料少負擔

陳怡婷在臉書粉專「陳怡婷 Cynthia 營養師」發文指出，潤餅在台依據地區也有不同差異，例如北部潤餅特色在於炸紅糟肉、炸蛋酥；中部潤餅特色在肉燥、滷肉；南部潤餅特色則是油麵、煎蛋絲。想要健康吃潤餅，陳怡婷建議把握以下幾點建議：

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●全穀雜糧類：潤餅皮可以選全麥，一次用一張潤餅皮就好。南部潤餅會添加油麵，應適量攝取。

●豆魚蛋肉類：將香腸、紅糟肉、五花肉，改成瘦肉、雞胸肉、蝦、豆干、蛋絲，減少飽和脂肪酸的攝取。

●蔬菜類：選擇多樣顏色的蔬菜，增加膳食纖維攝取。

●水果類：加入蘋果、芭樂等新鮮水果，吃起來清爽有口感，或用天然果乾，像是用葡萄乾自然的甜味，取代糖粉。

●堅果（花生粉）：花生糖粉應減量，可選擇無糖花生粉、無調味堅果，或用海苔粉、辛香料粉調味減少糖粉的使用量。

●烹調方式：炸蛋酥改煎蛋絲，蔬菜油炒改水煮或生菜，油炸紅糟肉改炒或水煮肉絲雞絲，減少熱量攝取，吃起來也較清爽。

營養師提醒，潤餅皮選全麥，一次用一張潤餅皮會更健康；示意圖。（資料照）

另，陳怡婷也分享「輕食潤餅捲」食譜，低脂、低糖、低熱量，1人份的熱量約300大卡，碳水化合物45克、蛋白質25克、脂肪4克，供民眾參考。

輕食潤餅捲 2步驟就上桌

一人份食材：紅麴潤餅皮2張、海苔1片、美生菜20克、苜蓿芽15克、胡蘿蔔5克、紅甜椒5克、小黃瓜5克、舒肥雞胸肉50克、葡萄乾25克、無糖花生粉5克。

作法：

1.將所有蔬菜洗淨，胡蘿蔔、紅甜椒、小黃瓜切片，雞胸肉切片備用。

2.將潤餅皮鋪平把所有食材平鋪放入，加入無糖花生粉、葡萄乾包起即可。

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