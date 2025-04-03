自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

老人牙口差也能吃潤餅 蛋皮取代春捲皮吞嚥更安全

2025/04/03 09:36

傳統潤餅（左）對於牙口不好的長輩，可能有咀嚼困難的問題，改良以蛋皮等易入口的食材取代（右），也能吃得美味又安心。（小港醫院提供）

傳統潤餅（左）對於牙口不好的長輩，可能有咀嚼困難的問題，改良以蛋皮等易入口的食材取代（右），也能吃得美味又安心。（小港醫院提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕清明節會吃潤餅應景，但對於高齡長者來說，因生理功能退化，可能面臨咀嚼吞嚥困難，甚至因食物不易消化而引發腸胃不適。營養師建議，可以較易咀嚼、柔軟的食材取取代，如蛋皮取代潤餅皮、板豆腐絲取代豆乾絲等，讓牙口不好的長輩也能安心吃潤餅過節。

隨著年齡增長，高齡長者易出現牙齒鬆動、缺牙或配戴假牙等問題，使得咀嚼功能下降，另外口腔與吞嚥肌肉退化，可能導致咀嚼吞嚥困難，若進食不當，甚至可能造成嗆咳、誤嚥性肺炎或營養不良。

小港醫院營養室王馨羚主任指出，在製作潤餅時，可選擇質地較為柔軟的食材，並避免過於乾硬或難以咀嚼的配料。許多人誤以為「軟爛」的食物就等於「沒味道」，但其實透過巧妙的食材搭配與烹調方式，不僅能讓食物更好吞嚥，還能保留風味與口感。

傳統潤餅內餡多以高油脂的五花肉、香腸等為主，對於消化功能較弱的長輩來說，容易造成腸胃負擔。王馨羚建議，潤餅皮可換成蛋皮，五花肉改為低脂的雞胸肉或舒肥雞肉，若有豆乾絲部分，可改成板豆腐絲；蔬菜可以選擇高麗菜和紅蘿蔔，豆芽菜可以改成小黃瓜或冬瓜，讓它燉煮久一點，煮到軟爛，糖粉和花生粉可以減量，撒在菜餚中間，因有濕潤度會與菜餚包覆起來，不會散開，引起嗆咳。

除了調整食材，長輩在進食時也應留意及確保咀嚼與吞嚥安全，包括「調整食物大小與軟硬度」，若長輩牙口不好，可將食材切碎，或製作成泥狀，減少吞嚥困難的風險；「採取適當的進食姿勢」，進食時應保持端正坐姿，避免仰頭進食，以降低嗆咳的機率；「細嚼慢嚥、分次進食」，鼓勵長輩小口進食，細嚼慢嚥，並避免一次吃過多或誤嚥的發生。

方便長輩食用的潤餅，也能應景享用傳統美食。（小港醫院提供）

方便長輩食用的潤餅，也能應景享用傳統美食。（小港醫院提供）

蛋皮、切細的蛋絲、板豆腐絲、小黃瓜絲等，都是適合長輩食用的潤餅食材。（小港醫院提供）

蛋皮、切細的蛋絲、板豆腐絲、小黃瓜絲等，都是適合長輩食用的潤餅食材。（小港醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中