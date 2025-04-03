老人牙口差也能吃潤餅 蛋皮取代春捲皮吞嚥更安全

傳統潤餅（左）對於牙口不好的長輩，可能有咀嚼困難的問題，改良以蛋皮等易入口的食材取代（右），也能吃得美味又安心。（小港醫院提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕清明節會吃潤餅應景，但對於高齡長者來說，因生理功能退化，可能面臨咀嚼吞嚥困難，甚至因食物不易消化而引發腸胃不適。營養師建議，可以較易咀嚼、柔軟的食材取取代，如蛋皮取代潤餅皮、板豆腐絲取代豆乾絲等，讓牙口不好的長輩也能安心吃潤餅過節。

隨著年齡增長，高齡長者易出現牙齒鬆動、缺牙或配戴假牙等問題，使得咀嚼功能下降，另外口腔與吞嚥肌肉退化，可能導致咀嚼吞嚥困難，若進食不當，甚至可能造成嗆咳、誤嚥性肺炎或營養不良。

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小港醫院營養室王馨羚主任指出，在製作潤餅時，可選擇質地較為柔軟的食材，並避免過於乾硬或難以咀嚼的配料。許多人誤以為「軟爛」的食物就等於「沒味道」，但其實透過巧妙的食材搭配與烹調方式，不僅能讓食物更好吞嚥，還能保留風味與口感。

傳統潤餅內餡多以高油脂的五花肉、香腸等為主，對於消化功能較弱的長輩來說，容易造成腸胃負擔。王馨羚建議，潤餅皮可換成蛋皮，五花肉改為低脂的雞胸肉或舒肥雞肉，若有豆乾絲部分，可改成板豆腐絲；蔬菜可以選擇高麗菜和紅蘿蔔，豆芽菜可以改成小黃瓜或冬瓜，讓它燉煮久一點，煮到軟爛，糖粉和花生粉可以減量，撒在菜餚中間，因有濕潤度會與菜餚包覆起來，不會散開，引起嗆咳。

除了調整食材，長輩在進食時也應留意及確保咀嚼與吞嚥安全，包括「調整食物大小與軟硬度」，若長輩牙口不好，可將食材切碎，或製作成泥狀，減少吞嚥困難的風險；「採取適當的進食姿勢」，進食時應保持端正坐姿，避免仰頭進食，以降低嗆咳的機率；「細嚼慢嚥、分次進食」，鼓勵長輩小口進食，細嚼慢嚥，並避免一次吃過多或誤嚥的發生。

方便長輩食用的潤餅，也能應景享用傳統美食。（小港醫院提供）

蛋皮、切細的蛋絲、板豆腐絲、小黃瓜絲等，都是適合長輩食用的潤餅食材。（小港醫院提供）

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