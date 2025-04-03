健康網》產後掉髮全攻略 補充3營養素助養髮

瘦肉富含蛋白質及鐵質，有助於促進頭髮的生長和健康。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕春天萬物復甦，正是孕媽咪養胎的好時節，也是新手媽媽多關愛自己的時候。「產後掉髮」是不少新手媽媽遇到的問題，雖然多數時候不會影響身體健康，但長期下來，掉髮可能也會讓媽媽失去自信，甚至影響心理，因此新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹和DCDC植髮醫療團隊主治醫師柯博桓提醒，新手媽媽若遇到產後掉髮問題，應多攝取富含蛋白質、鐵質和維生素的食物，如瘦肉、深綠色蔬菜、水果和堅果。這些營養素有助於促進頭髮的生長和健康。

張瑜芹和柯博桓2位醫師在臉書專頁「美麗而剽悍婦產科女醫新竹竹北張瑜芹醫師」指出，春天要養胎也要養頭髮，產後掉髮和荷爾蒙變化、營養不足、壓力與疲勞等原因相關。

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產後掉髮3原因

●荷爾蒙變化

懷孕期間，體內雌激素濃度升高，延長了頭髮的生長期，使頭髮看起來更濃密。但生產後，雌激素濃度會驟降，也因此導致更多頭髮進入休止期，進而出現大量掉髮的現象。

●營養不足

生產過程中，身體消耗大量營養，若未及時補充，可能影響毛囊健康，導致掉髮。

●壓力與疲勞

照顧新生兒的壓力和睡眠不足，會影響身體機能，進而加劇掉髮問題。

照顧新生兒的壓力和睡眠不足，會影響身體機能，進而加劇掉髮問題；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

養胎養髮5建議

●均衡飲食補充營養

張瑜芹建議，可以多攝取富含蛋白質、鐵質和維生素的食物，如瘦肉、深綠色蔬菜、水果和堅果。這些營養有助於促進頭髮的生長和健康。

●適度運動舒緩壓力

春天氣候宜人，張瑜芹推薦可以進行散步、瑜伽等輕度運動，有助於改善心情，減輕壓力，促進頭髮健康生長。

●良好睡眠促進修復

張瑜芹提醒，照顧寶寶的確很累，但還是要盡量保持規律的作息，確保充足的睡眠，有助於身體修復，減少掉髮的發生。

●溫和護理避免刺激

選擇溫和無刺激性的洗髮產品，避免過度清洗或使用高溫吹風機，以免損傷頭皮和毛囊。

選擇溫和無刺激性的洗髮產品，避免過度清洗，以免損傷頭皮和毛囊。；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

●定期檢查尋求專業意見

若掉髮情況持續超過半年，建議尋求婦產科或皮膚科醫師的建議，排除其他潛在健康問題。

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