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桃園市婦幼衛生所7日營運 提供早療聯合評估服務
〔記者謝武雄／桃園報導〕6歲前兒童若有發展遲緩現象，必須由專業人員進行聯合評估，但塞車情形嚴重，為舒緩塞車情況，市府耗資在八德區北區青年活動中心桃寶館3樓成立桃園市婦幼衛生所，今舉行揭牌啟用儀式，婦幼衛生所於7日營運，民眾可利用「桃園市婦幼衛生所網路預約系統」進行線上預約。
衛生局長賈蔚表示，發展遲緩兒童可透過「學齡前兒童發展檢核表」進行篩檢，進一步可透過早期療育醫療機構進行聯合評估，包含醫師、語言治療師、職能治療師、物理治療師、臨床心理師、社工師等人員運用專業工具進行評估，準確瞭解兒童發展狀況。
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賈蔚表示，聯合評估必須要各領域的專業人員花很長的時間進行評估，但健保的給付非常低，而家長拿到聯合評估報告後，可能到附近診所、醫院進行治療，如此一來，桃園雖然從事早療人力是充足的，但聯合評估卻出現塞車情形，成立桃園市婦幼衛生所就是要改善這樣的狀況。
婦幼局長杜慈容表示，婦幼衛生所初期是和醫療院所合作派團隊駐診，並以診次為補助單位，醫師補助8000元、治療師4000元、臨床心理師5000元，假設該醫院出動兒科醫師、物理治療師、職能治療師、語言治療師及臨床心理師駐診，則可獲得2萬5000元補助。
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