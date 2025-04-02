桃園市婦幼衛生所7日營運 提供早療聯合評估服務

桃園市婦幼衛生所支援醫師藍士耘向市長張善政說明聯合評估的作業流程。（記者謝武雄攝）

〔記者謝武雄／桃園報導〕6歲前兒童若有發展遲緩現象，必須由專業人員進行聯合評估，但塞車情形嚴重，為舒緩塞車情況，市府耗資在八德區北區青年活動中心桃寶館3樓成立桃園市婦幼衛生所，今舉行揭牌啟用儀式，婦幼衛生所於7日營運，民眾可利用「桃園市婦幼衛生所網路預約系統」進行線上預約。

衛生局長賈蔚表示，發展遲緩兒童可透過「學齡前兒童發展檢核表」進行篩檢，進一步可透過早期療育醫療機構進行聯合評估，包含醫師、語言治療師、職能治療師、物理治療師、臨床心理師、社工師等人員運用專業工具進行評估，準確瞭解兒童發展狀況。

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賈蔚表示，聯合評估必須要各領域的專業人員花很長的時間進行評估，但健保的給付非常低，而家長拿到聯合評估報告後，可能到附近診所、醫院進行治療，如此一來，桃園雖然從事早療人力是充足的，但聯合評估卻出現塞車情形，成立桃園市婦幼衛生所就是要改善這樣的狀況。

婦幼局長杜慈容表示，婦幼衛生所初期是和醫療院所合作派團隊駐診，並以診次為補助單位，醫師補助8000元、治療師4000元、臨床心理師5000元，假設該醫院出動兒科醫師、物理治療師、職能治療師、語言治療師及臨床心理師駐診，則可獲得2萬5000元補助。

桃園市婦幼衛生所擁有先進的聽力檢測設備。（記者謝武雄攝）

桃園市婦幼衛生所擁有先進的聽力檢測設備。（記者謝武雄攝）

桃園市婦幼衛生所內各式治療室都很簡單明亮。（記者謝武雄攝）

桃園市婦幼衛生所具有二個診間，都很寬敞明亮。（記者謝武雄攝）

桃園市長張善政等人主持桃園市婦幼衛生所揭牌儀式。（記者謝武雄攝）

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