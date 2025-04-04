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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》長得像黃瓜卻是南瓜近親 「它」熱量低又能改善夜尿

2025/04/04 18:45

醫師指出，櫛瓜低熱量、高鉀、含膳食纖維與β-胡蘿蔔素，對心血管、腸胃、眼睛都有正向作用，更能保養男性攝護腺健康。（圖取自freepik）

醫師指出，櫛瓜低熱量、高鉀、含膳食纖維與β-胡蘿蔔素，對心血管、腸胃、眼睛都有正向作用，更能保養男性攝護腺健康。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日有民眾至某知名燒烤店用餐，一盤10幾片櫛瓜竟要價880元，事件引發關注。遺傳優生科醫師張家銘指出，櫛瓜與黃瓜長相相似，卻是南瓜的近親，低熱量、高鉀、含膳食纖維與β-胡蘿蔔素，對心血管、腸胃、眼睛都有正向作用；更能保養男性攝護腺健康，例如減少攝護腺肥大、改善夜尿、尿流速變慢，甚至間接降低攝護腺癌風險等。

櫛瓜營養適量 常見健身餐

台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書粉專「基因醫師張家銘」發文指出，別被外型騙了，櫛瓜不是迷你大黃瓜，它是南瓜的親戚，屬於葫蘆科。外皮光滑、顏色翠綠，水分多、口感細嫩，炒、煎、燉、烤都適合，是健身餐與地中海飲食的常見明星。營養價值「剛剛好」，低熱量、高鉀、含膳食纖維與β-胡蘿蔔素，對心血管、腸胃、眼睛都有正向作用，是營養師口中的「日常平衡型選手」。

櫛瓜含這類植物固醇 有益攝護腺

張家銘指出，櫛瓜會紅，不只是烤得好看好吃，根據國際文獻，櫛瓜研究幾乎都與男性攝護腺健康息息相關。根據《Curr Pharm Des. 2023》與《Arch Ital Urol Androl. 2016》的醫學研究，櫛瓜籽中富含一種叫β-sitosterol的植物固醇。這種天然成分在泌尿保健界早已被廣泛研究與肯定，有幾個重要作用：

●抗雄性激素活性，溫和抑制攝護腺肥大的主要元兇DHT的產生。

●抗發炎，減少攝護腺慢性腫脹與夜尿問題。

●有助於調節荷爾蒙平衡，改善排尿不順、尿流變慢等症狀。

更進一步的研究顯示，這類植物固醇可能間接降低攝護腺癌風險，是很有潛力的「預防性營養」。

醫師指出，如果覺得櫛瓜太貴，南瓜子就是平價的替代答案。（圖取自freepik）

醫師指出，如果覺得櫛瓜太貴，南瓜子就是平價的替代答案。（圖取自freepik）

櫛瓜太貴？ 南瓜子來代替

為了攝護腺，但吃不起櫛瓜？張家銘表示，南瓜子就是平價的替代答案。它們屬於同一植物科，也含有豐富的β-sitosterol、鋅、維生素E與多酚類，效果一樣有文獻支持。南瓜子的優點更實際，百元一包，量就很多；耐放、好搭配，早上配優格、下午當零食都合適；長期吃不心疼荷包，是最親民的攝護腺營養來源。

張家銘總結，從美食來看，櫛瓜的確是一種值得嘗試的好選擇；從營養角度來看，櫛瓜並不是無可取代。只是如果價格飆太高，真的可以不用硬撐。像是南瓜、絲瓜、秋葵、四季豆這些本土蔬菜，也各自有豐富的抗氧化物與膳食纖維，CP值更高。

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