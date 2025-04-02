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健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

禿頭治療曙光？UCLA新分子有望喚醒休眠毛囊

2025/04/02 17:26

UCLA新發現點燃生髮希望，關鍵分子能喚醒頭髮；圖為情境照。（圖取自freepik）

UCLA新發現點燃生髮希望，關鍵分子能喚醒頭髮；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者陳成良／綜合報導〕數千年來，人類持續尋求對抗落髮的有效方法。美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）科學家的新發現帶來曙光：一種代號PP405的小分子，在初步試驗中展現喚醒「沉睡」毛囊的潛力，或能為此普遍困擾提供更佳解方。

落髮成因多元，現有如含Minoxidil的落建（Rogaine）或含Finasteride的柔沛（Propecia）或含 Finasteride 的口服藥（如柔沛 Propecia），其效果常受限於個人體質，成功率普遍不高，且部分療法可能伴隨副作用。這使得許多人仍對效果存疑，或轉向成本高昂的植髮手術。

UCLA團隊歷經近十年研究，鑑定出PP405。其機制是抑制毛囊幹細胞內一種使其保持休眠的關鍵蛋白質，如同按下「啟動鈕」，促使細胞甦醒，重啟生長週期。此研究由分子生物學教授勞瑞（William Lowry）、生物化學教授克里斯托夫克（Heather Christofk）及化學教授容（Michael Jung）主導。

在2023年進行的首次人體試驗中，受試者連續一週睡前將PP405外用製劑塗抹於頭皮。結果顯示具「統計學上顯著」的正面效果。尤為關鍵的是，科學家相信它有望長出健康的「終毛」（真實頭髮），而非僅是細軟「毫毛」，這代表了髮量恢復的真正潛力。

三位科學家對PP405逆轉常見的「型態性落髮」（影響逾半數中年男女）抱持樂觀。勞瑞教授指出：「多數人都會面臨掉髮問題，這對心理影響很大。」他補充，雖非萬靈丹，但初步結果非常鼓舞人心，將進行更大規模試驗以驗證效果與安全性。團隊也澄清，早期擔心PP405可能損害毛囊的疑慮已排除。

透過UCLA技術轉移辦公室，科學家們已共同創立Pelage Pharmaceuticals公司，推動成果轉化。該公司去年獲Google Ventures （GV）等投資1640萬美元（約新台幣5.38億元），用於推進後續臨床試驗，並尋求美國食品暨藥物管理局（FDA）核准。勞瑞總結，FDA審批需時，但成果值得等待。

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