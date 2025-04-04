健康網》清明保健全攻略 「養生茶飲」菊花、薄荷上榜

如果是體質偏熱的人，像是平時口苦咽乾、便秘口臭，就不適合過度服用補氣藥材，中醫師建議可泡菊花、金銀花等茶飲用。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕清明節氣在今（4）日到來，氣候變化無常，注重養生保健格外重要。中醫師王大元提醒，此時要特別預防感冒、風濕關節炎和花粉症等。除了借助中藥強化體質，或使用薄荷、菊花、荷葉、決明子或金銀花等藥材製茶飲用，並注意不貪食生冷食物如瓜果類，並多補充蛋白質或維生素B、C等微量元素。

王大元於臉書粉專「元氣中醫師 王大元」發文分享，清明時節，草木繁榮，非常適合多接近大自然，但需要注意春天溫差變化和綿綿細雨，不免讓人多了一分惆悵感，因此有「清明時節雨紛紛，路上行人欲斷魂」的形容。

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養生茶飲中，薄荷茶也是一個不錯的選擇；圖為示意圖。（圖取自freepik）

他指出，清明時節，風濕兩邪並行，易使病程綿延，要特別預防感冒、風濕關節炎和花粉症等。中醫提倡「治未病」，在生病前就要預先防備，平時可先提升免疫機能，想是粉光參、黃耆、白朮、防風等補氣中藥來強化體質。

如果是體質偏熱的人，像是平時口苦咽乾、便秘口臭，就不適合過度服用補氣藥材，建議可使用薄荷、菊花、荷葉、決明子或金銀花等藥材製成茶品飲用，同時可以加一點果乾會更好喝。

王大元建議，連假期間出太陽，可以多出去郊外走走，升陽散濕。生冷食物不要貪食，像是香瓜、番茄等瓜果類。細雨綿綿容易滋生病菌，均衡營養能夠有效對抗病邪，像是蛋白質或維生素B、C、鋅、鐵、鉻等微量元素都可以適度補充。

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