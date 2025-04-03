健康網》3族群骨鬆易上身 中醫：糖尿、甲亢骨質流失更快速

中醫診所表示，停經後的女性、年齡70歲以上者以及罹患某些特定疾病者，為3類易罹骨質疏鬆族群，須特別留意；情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕骨質疏鬆是沉默的疾病，即便因此駝背、變矮，許多人也未必察覺。澄觀中醫診所於臉書專頁「澄觀中醫診所-台中公益」發文指出，骨質疏鬆高危險群往往缺乏運動、日曬、鈣質等，且常發生於3族群，包括：停經後的女性、70歲以上者、罹患某些特定疾病者（如糖尿病、甲狀腺功能亢進等患者），尤其罹患特定疾病者，骨質流失速度更快，須特別留意。

預防骨鬆5要點

中醫診所表示，骨質疏鬆是需要治療的疾病，症狀包括：骨痛、腰痠背痛、駝背、變矮等，常見於停經後的女性、年齡大於70歲者、罹患某些特定疾病者（如糖尿病、甲狀腺功能亢進、長期臥床，導致骨質流失更快速）。高危險群往往缺乏規律運動、日曬、鈣質、維生素D、蛋白質等，想要預防骨質疏鬆，建議做好以下5點：

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1.多攝取富含鈣質食物，如起司、魚類、優酪乳、雞蛋、豆類等。

2.做負重運動，每週至少150分鐘以上。

3.適度曬太陽，獲取天然維生素D。

4.維持理想體重，減輕骨骼負擔。

5.中醫調補脾胃、腎，儲存骨本。

中醫診所指出，骨鬆高危險群往往缺乏規律運動、日曬、維生素D等，想要預防骨質疏鬆，建議每週固定做負重運動；情境照。（圖取自freepik）

中醫辨證3療法

另外，澄觀中醫診所中醫師林怡君於臉書專頁「澄觀中醫診所-台中公益」補充，骨質疏鬆為全身性骨骼疾病，由於骨流失太多，導致骨量低、骨密度下降、骨頭變得疏鬆而脆弱，因此容易骨折。她說，中醫辨證骨質疏鬆症的類型與治療方式，包括以下3種：

●腎虛：外形大多消瘦，症見腰痠背痛。治療宜用補腎添精，例如：左歸丸、金匱腎氣丸、骨碎補、續斷加減。

●脾胃虛：症見疲倦、食慾差。治療宜用健脾益氣，例如：黃耆、升麻、白朮、山藥、茯苓加減。

●血瘀：症見背痛如針刺。治療宜用活血祛瘀，例如：丹參、黃耆、川芎加減。

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