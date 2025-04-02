國軍花蓮總醫院啟用高階醫療設備 提升東部醫療照服量能

國軍花蓮總醫院新建置的複合型手術室，將可提供東部軍民更完善的醫療服務。（記者游太郎攝）

〔記者游太郎／花蓮報導〕國軍花蓮總醫院新建置的「640切電腦斷層掃描儀、複合型手術室及燒傷加護中心」今（2）日啟用，可有效提升急重症醫療能量，讓原為區域型醫院的花蓮總醫院，擁有醫學中心等級的高階醫療設備，為東部軍民提供更完善的醫療品質與照護。

啟用典禮邀請前國防部副部長王信龍上將、軍醫局副局長洪乙仁少將、花蓮縣衛生局局長朱家祥、中央健保署東區業務組組長黃兆杰、歷任院長及地方醫界、仕紳參與，共同見證國軍對東部軍民健康、醫療水準的投資成效。

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軍醫局洪副局長指出，花蓮總醫院負責東部地區軍民醫療、健康維護等重要角色，更肩負推動軍陣醫學，善盡戰場急救、戰傷救護等訓練工作；新購置的640切電腦斷層儀，在心血管檢查方面，具備高速掃描技術，偵測器寬度提升，使覆蓋範圍達16公分，掃瞄一圈的時間僅需0.275秒，能夠在單次心跳時間內涵蓋整個心臟並擷取影像資訊，掃瞄速度的提升不只提高檢查成功率，也減低了可能產生的假影干擾。

複合型手術室相較於傳統手術接收的輻射劑量更少，手術精度更提高，加速康復時程，縮短住院時間；另外，可將影像檢查設備配置在手術室裡，讓外科醫師在開刀時可以同時定位病灶所在以進行精確的手術切除或合併進行血管介入治療，以增加複雜手術的成功率。

新建置的燒傷加護中心，宗旨在於提供從急性救治、手術修復到復健照護的一站式燒燙傷治療服務，致力於提升燒燙傷患者的存活率與生活品質。燒傷中心內設燒傷加護病房（BICU），配備恆溫恆濕環境及正壓設備，能降低感染風險，並引進最新傷口管理技術，以縮短住院時間、加速康復進程。

院長詹正雄表示，花蓮總醫院為國軍東部地區責任中心醫院，醫療設備升級攸關醫療品質提升，未來將持續秉持專業的服務精神深化醫療照護，提供軍民更精準、高品質的診療服務。

國軍花蓮總醫院新購置的640切電腦斷層儀。（國軍花蓮總醫院提供）

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