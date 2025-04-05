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健康網》茶葉營養比拚！ 「這款」兒茶素最高護心又防癌

2025/04/05 16:14

營養師指出，兒茶素有護心、促進代謝、甚至預防消化道癌症及乳癌等效果，當茶類發酵程度越低，含量越高，又以綠茶為佼佼者。（圖取自photoAC）

營養師指出，兒茶素有護心、促進代謝、甚至預防消化道癌症及乳癌等效果，當茶類發酵程度越低，含量越高，又以綠茶為佼佼者。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕品茶不只陶冶性情，還有益健康。營養師林俐岑指出，兒茶素有護心、促進代謝、甚至預防消化道癌症及乳癌等效果，當茶類發酵程度越低，含量越高，又以綠茶為佼佼者；反之，如紅茶、普洱茶等，發酵程度高，兒茶素越低，但含有豐富「茶多酚」也有助於促進消化、減少壓力等好處。因此只要是無糖茶都有助健康。

兒茶素PK 白茶、高山烏龍也豐富

林俐岑於臉書粉頁「林俐岑營養師的小天地」發文指出，發酵程度越低的茶，兒茶素含量越高，但因為發酵程度的不同，造就不同風味及香氣的茶飲，如下：

●綠茶：是沒有經過發酵工藝的茶飲，以台灣常見的綠茶指的就是像三峽碧螺春、龍井茶或是各大茶區所產的綠茶粉，都是屬於綠茶類；日本的玉露綠茶也是以高兒茶素為著名。

●白茶：發酵程度較低，大概7到12%，常見的有牡丹白茶、壽眉白茶等，味道淡雅清新，口感很溫和。以台北市的文山區來說，最為有名的就是文山包種茶，包種茶屬於烏龍茶類中，發酵程度最低的，大約是10到15%左右，相較於綠茶和白茶來說，產量更大，在一般茶行內也比較容易買得到。

●高山烏龍茶：發酵程度落在15至25%，也是屬於輕度發酵茶，台灣是全世界最好的高山茶產地，帶有特殊風味，也含有豐富的兒茶素含量。

●重發酵烏龍茶：發酵程度較高，大約落在50到80%，像是紅烏龍、東方美人茶等，兒茶素含量相對較低。

●全發酵茶：像是紅茶和普洱茶，完全發酵，兒茶素所剩無幾。

營養師提到，全發酵茶如紅茶、普洱茶，發酵程度高，兒茶素越低，但含有豐富「茶多酚」也有助促進消化、減少壓力等。（圖取自freepik）

營養師提到，全發酵茶如紅茶、普洱茶，發酵程度高，兒茶素越低，但含有豐富「茶多酚」也有助促進消化、減少壓力等。（圖取自freepik）

兒茶素4好處 還能燃脂、抗老

林俐岑指出，兒茶素對於身體有以下益處：

●抗氧化作用：兒茶素是一種很強的抗氧化植化素，能中和體內的自由基，減少氧化壓力對細胞的損害，有助於延緩衰老。

●促進代謝：兒茶素能提升新陳代謝率，特別是在運動時加速脂肪燃燒，對於體重管理有輔助的效果。

●改善心血管健康：研究顯示，兒茶素能降低壞膽固醇（LDL-c），促進血液循環，減少心血管疾病的風險。

●預防消化道癌症及乳癌。

發酵茶也不賴 促消化又紓壓

林俐岑補充，其實發酵茶也對身體有不少好處，像是當中含有大量的抗氧化劑，如「茶多酚」，可以幫助中和體內的自由基，減少細胞損傷；研究也顯示，定期飲用紅茶和其他發酵茶可能幫助降低血壓、改善血管功能，從而支持心血管健康；兒普洱茶等發酵茶，可以促進腸道健康，有助於消化功能，並可能具有調節腸道微生物的作用。

另外，發酵茶中含有的咖啡因和茶胺酸組合，能幫助提高注意力和集中力，同時帶來放鬆的效果；茶多酚有助於降低壓力荷爾蒙如皮質醇的分泌，進而有紓壓的幫助。

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