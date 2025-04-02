自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

代糖飲料讓你更餓？ 研究：三氯蔗糖恐「騙」大腦刺激食慾

2025/04/02 15:58

代糖飲料讓你更餓？ 研究：三氯蔗糖恐「騙」大腦刺激食慾

許多人會喝低卡飲料（diet drink），以維持體態；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔記者陳成良／綜合報導〕常為了減重或控糖而選擇代糖飲料嗎？美國南加州大學（USC）最新研究警示，常見的無熱量甜味劑「三氯蔗糖」（sucralose）或許會「欺騙」大腦，活化腦部飢餓中樞，其程度甚至超過真糖，卻無法提供飽足感，反而可能刺激食慾。此發現已發表於《自然代謝》（Nature Metabolism）期刊。

據《每日科技網》（scitechdaily）報導，研究團隊指出，三氯蔗糖與真正的糖不同，它無法有效刺激體內產生飽足感的荷爾蒙（如GLP-1），更會改變大腦內控制食慾的下視丘（hypothalamus）與涉及動機、感官處理區域的溝通模式。這種效應在肥胖者身上尤其明顯，且女性似乎比男性受到更大影響。

為探討代糖對食慾的實際影響，研究人員對75名體重狀況（健康、過重、肥胖）與性別分布均勻的成人進行隨機對照試驗。參與者分別飲用白開水、含糖飲料或含三氯蔗糖飲料，研究人員利用功能性磁振造影（fMRI）監測其腦部活動、檢測血液荷爾蒙濃度，並記錄其飢餓感變化。

結果發現，相較於飲用含糖飲料，飲用三氯蔗糖會更強烈地活化下視丘，並提升飢餓感，此現象在肥胖者中尤為顯著。研究主導者凱瑟琳·佩吉（Kathleen A. Page, MD）解釋，這顯示三氯蔗糖提供了甜味，卻未帶來身體預期的熱量，這種「預期落差」混淆了大腦訊號，可能長期改變對甜食的渴望。

fMRI掃描進一步揭示，三氯蔗糖增強了下視丘與涉及動機、感官處理腦區（如前扣帶皮層）的功能性連結，暗示可能影響飲食衝動。此外，飲用真糖會如預期般提升血糖與飽足感荷爾蒙（如GLP-1）濃度，但三氯蔗糖則無此效應，使得大腦無法接收到「已攝取熱量」的飽足訊號，此差異在肥胖者中更為明顯。

研究也觀察到性別差異，女性參與者腦部活動變化較男性顯著。團隊已展開後續研究，探討代糖對糖分攝取量最高的兒童與青少年大腦發育的潛在影響。佩吉擔憂，這些物質是否會在關鍵發育期改變大腦，增加未來肥胖風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中