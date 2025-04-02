代糖飲料讓你更餓？ 研究：三氯蔗糖恐「騙」大腦刺激食慾

許多人會喝低卡飲料（diet drink），以維持體態；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）



〔記者陳成良／綜合報導〕常為了減重或控糖而選擇代糖飲料嗎？美國南加州大學（USC）最新研究警示，常見的無熱量甜味劑「三氯蔗糖」（sucralose）或許會「欺騙」大腦，活化腦部飢餓中樞，其程度甚至超過真糖，卻無法提供飽足感，反而可能刺激食慾。此發現已發表於《自然代謝》（Nature Metabolism）期刊。

據《每日科技網》（scitechdaily）報導，研究團隊指出，三氯蔗糖與真正的糖不同，它無法有效刺激體內產生飽足感的荷爾蒙（如GLP-1），更會改變大腦內控制食慾的下視丘（hypothalamus）與涉及動機、感官處理區域的溝通模式。這種效應在肥胖者身上尤其明顯，且女性似乎比男性受到更大影響。

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為探討代糖對食慾的實際影響，研究人員對75名體重狀況（健康、過重、肥胖）與性別分布均勻的成人進行隨機對照試驗。參與者分別飲用白開水、含糖飲料或含三氯蔗糖飲料，研究人員利用功能性磁振造影（fMRI）監測其腦部活動、檢測血液荷爾蒙濃度，並記錄其飢餓感變化。

結果發現，相較於飲用含糖飲料，飲用三氯蔗糖會更強烈地活化下視丘，並提升飢餓感，此現象在肥胖者中尤為顯著。研究主導者凱瑟琳·佩吉（Kathleen A. Page, MD）解釋，這顯示三氯蔗糖提供了甜味，卻未帶來身體預期的熱量，這種「預期落差」混淆了大腦訊號，可能長期改變對甜食的渴望。

fMRI掃描進一步揭示，三氯蔗糖增強了下視丘與涉及動機、感官處理腦區（如前扣帶皮層）的功能性連結，暗示可能影響飲食衝動。此外，飲用真糖會如預期般提升血糖與飽足感荷爾蒙（如GLP-1）濃度，但三氯蔗糖則無此效應，使得大腦無法接收到「已攝取熱量」的飽足訊號，此差異在肥胖者中更為明顯。

研究也觀察到性別差異，女性參與者腦部活動變化較男性顯著。團隊已展開後續研究，探討代糖對糖分攝取量最高的兒童與青少年大腦發育的潛在影響。佩吉擔憂，這些物質是否會在關鍵發育期改變大腦，增加未來肥胖風險。

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