健康網》養心潤肺抗衰老 中醫推逆齡美顏3茶飲

中醫師說，想要逆齡抗老，推薦飲用薏仁水、抗痘消肉芽茶、二冬美白茶等3茶飲，有助美白消水腫、潤肺養顏，由內到外常保年輕光采；示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕肌膚開始老化時，經常會出現暗沉、細紋、斑點、鬆弛浮腫等困擾；對此，澄觀中醫診所院長蕭善文在臉書專頁「臻觀／澄觀中醫診所」發文表示，現代人由於工作壓力、運動不足、環境污染等影響，導致五臟六腑受傷害，提早衰老。想要逆齡抗老，除穴道按摩外，推薦日常飲用薏仁水、抗痘消肉芽茶、二冬美白茶等3茶飲，有助美白消水腫、健脾利濕、潤肺養顏，由內到外常保年輕光采。

6穴位 美白又除皺

蕭善文曾在臉書專頁說，中醫談抗老，多由養心潤肺，調肝補腎、健脾益胃著手，日常居家保健可按摩內關、合谷、太衝、三陰交、太谿、足三里等穴位，有助強化心肺、肝腎、脾胃功能；想加強臉部美白除皺，建議按摩以下穴位：

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●瞳子髎：防止皺紋產生。

●承泣：防止眼袋產生。

●睛明：改善眼部疲倦無神采。

●頰車：促進臉部肌肉放鬆。

●顴髎：加速臉部新陳代謝。

●迎香：增強臉部血液循環。

中醫師分享，想要臉部美白、除皺，可按摩瞳子髎、承泣、睛明、頰車、顴髎、迎香6穴位。（圖取自臻觀／澄觀中醫診所臉書）

3茶飲 養顏消水腫

另，蕭善文推薦以下3茶飲，有益肌膚白皙、健脾利濕、清熱解毒，可在家簡單做，美顏抗老更輕鬆。

●薏仁水：薏仁洗淨泡軟，放入水中煮沸，再以小火煮20分鐘。它能利水滲濕、消除水腫，美白肌膚解疲勞，不過，薏仁甘淡微寒，體質虛寒者不要喝太多，1週1-2次即可；懷孕及經期婦女則應避免吃薏仁。

●抗痘消肉芽茶：小肉芽又稱「汗管瘤」，常見於女性，主要為小汗腺組織過度增生所致，當身體過度勞累、經期或內分泌失調等免疫力下降時，可能會增多或增大，中醫治療採清熱毒、健脾利濕，助快速恢復和防止復發，可自製抗痘消肉芽茶飲用。首先準備薏仁水300c.c.，並加入金銀花10g、連翹10g，煮10分鐘，即可完成。其中，薏仁可健脾利濕，增強免疫力；金銀花、連翹可清熱解毒。

●二冬美白茶：薏仁水500c.c.，加入天冬15g、麥冬15g，煮20分鐘。其中，天冬可養陰潤燥，清火，生津；麥冬養陰、清熱。因肺主皮毛，天冬、麥冬有益於潤肺養顏、養肺滋肺陰，可達皮膚白皙潤澤之效。

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