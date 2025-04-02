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健康 > 名人健康事

健康網》《捍衛戰士》「冰人」方基墨肺炎逝 享壽65歲

2025/04/02 14:35

方基墨（左）和湯姆克魯斯合作《捍衛戰士》系列。（翻攝自IMDB）

方基墨（左）和湯姆克魯斯合作《捍衛戰士》系列。（翻攝自IMDB）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕曾在捍衛戰士系列飾演「冰人」（冷如冰）的方基墨在今（2）日傳出於洛杉磯過世，享壽65歲。其女兒出面說明，父親死於肺炎。方基墨曾在2014年診斷出患有喉癌，後來康復。

方基墨在今（2）日傳出過世，享壽65歲。（圖取自臉書）

方基墨在今（2）日傳出過世，享壽65歲。（圖取自臉書）

三軍總醫院衛教資料說明，肺炎是指當肺部組織受到細菌、病毒或黴菌等微生物的感染，造成發炎浸潤並且影響氣體交換，稱之為肺炎。嚴重的肺炎可能導致血中氧氣濃度太低，身體細胞無法適當運作，引起呼吸衰竭或敗血症，甚至造成死亡。以細菌、病毒、黴漿菌、黴菌、原蟲等感染最常見。

肺炎成因多元 病菌感染為多

三軍總醫院說明，肺炎的成因有許多種，包含：

●上呼吸道的病菌感染蔓延至肺部。

●因直接吸入病菌而身體的免疫力無法有效控制造成之感染。

●虛弱、意識不清或其他無法有效自我保護呼吸道的病人吸入口腔、咽部病菌及食物、液體或嘔吐物所造成之發炎感染。

●因慢性呼吸道結構異常者（如支氣管擴張症、肺阻塞等）引發的續發性感染。

●流感後的併發症。

●病因不明，如間質性肺炎。

三軍總醫院表示，肺炎的症狀相當多變，常見的會出現咳嗽（乾咳或痰液增加）、發燒、呼吸急促、呼吸困難、痰液變黃變稠或含有血絲，如果肺部實質發炎影響肋膜，可能產生肋膜性胸痛（深呼吸、咳嗽時加劇）。另外年紀大的病患，肺炎症狀可能不明顯或不典型，有可能出現疲倦、嗜睡、胃口或消化變差、虛弱、意識改變等。

減少得肺炎 正確洗手為首務

三軍總醫院表示，民眾可透過以下方式減少得到肺炎的機會：

●使用肥皂正確洗手。

●正確適當的口腔清潔（包含假牙），維持口腔衛生。

●施打疫苗，包含流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗。

●正常作息，均衡營養，保持運動習慣。

●小心使用鎮靜安眠藥物，預防吸入性肺炎。

●注意保暖，感冒時，儘快就醫勿拖延，並按照醫師指示用藥。

●於季節交替之際，避免出入人多公共場所，有呼吸道症狀時配戴口罩。

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