婦人眼睛腫痛罹蜂窩性組織炎 「搖擺蚊」寄生3天仍會動

眼科醫師洪啟庭提醒，清明假節後將進入蚊蟲的活躍季節，從事踏青或登山、露營活動時，一旦異物入眼不要搓揉，應該立刻就醫。（洪啟庭提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄58歲婦人近日前往掃墓，在整理墓園過程中感覺有蚊蟲飛入眼睛，但無不適就不在意，未料3天後，左眼突然腫脹疼痛且完全睜不開，眼科醫師翻開上眼皮發現，上結膜深處有小砂礫、雜屑和2隻戶外常見的「搖擺蚊」，其中1隻竟然還活著，並診斷婦人左眼眶為蜂窩性組織炎，幸經治療已獲改善。

達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭表示，婦人就醫時，左眼眶紅腫熱痛、眼瞼嚴重下垂，視力僅剩0.5，同時出現結膜水腫、有毒性角膜水腫與充血，診斷左眼眶蜂窩性組織炎，翻開上皮時，在上結膜穹窿深處發現有小砂礫、雜屑，同時發現2隻小蚊蟲，其中1隻還是活的，撥動其身體振翅仍會舞動。

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洪啟庭事後請教台大昆蟲系教授蕭旭峰，確定為搖擺蚊的一種，是一種「不咬人的蚊子」，成蟲通常白天躲藏在樹叢等陰暗潮濕地方，到了傍晚才開始活動，常見在戶外活動的民眾的頭頂上群聚飛舞，也會躲在家中潮濕積水處。

患者因掃墓時一邊除草一邊清洗周遭積水的寶特瓶與鐵鋁罐時，驚動搖擺蚊而遭侵入眼睛，特殊體質者會出現急性過敏反應，如皮膚紅腫、瘙癢、鼻炎或結膜炎，嚴重者如本案產生蜂窩性組織炎，甚至會發生吞嚥困難、致命的氣喘。

洪啟庭說，患者經給予消炎與抗生素眼藥水與藥膏，再投與口服抗生素，密切觀察數日，後所幸症狀慢慢恢復，發炎與視力都逐漸獲得改善，同時提醒，清明假節後將進入蚊蟲的活躍季節，從事踏青或登山、露營活動時，一旦異物入眼不要搓揉，應該立刻就醫。

婦人左眼遭「搖擺蚊」 飛入並感染，造成嚴重結膜水腫，眼睛也睜不開。（洪啟庭提供）

婦人左眼遭「搖擺蚊」飛入，3天後就醫，發現其中1隻還存活，仍會舞動翅膀。（洪啟庭提供）

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