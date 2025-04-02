台灣援助烏克蘭戰事燒燙傷病患 獲外媒肯定

烏克蘭媒體近日報導，肯定台灣協助烏克蘭重建燒燙傷照護系統，盼能成為國際社會合作典範。圖為燒燙傷照護聯盟計畫團隊與我國國旗合影。（駐波蘭代表處提供）

〔記者黃靖媗／台北報導〕我國與烏克蘭2023年「烏克蘭基督教醫療協會」執行長麥斯托娃（Regina Maistrova）簽署「燒燙傷計畫」合作瞭解備忘錄，捐助190萬美元（約新台幣6312萬元），協助戰火下的燒燙傷病患。當地媒體近日報導，肯定台灣協助烏克蘭重建燒燙傷照護系統，盼能成為國際社會合作典範。

烏克蘭「基輔郵報」（Kyiv Post）3月31日以「烏克蘭燒燙傷照護：台灣夥伴如何幫助患者及醫療系統」為題，大幅報導台灣透過醫師培訓合作、國際研討會、資助購買先進醫療器材及設備等方式，協助烏國重建燒燙傷照護系統。

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基輔郵報指出，自俄烏戰爭爆發後烏國燒燙傷患病例數激增，但是有近80%的燒燙傷治療單位仍使用過時設備，烏國面臨傷患急救以及重建長期照護系統的雙重挑戰。烏克蘭基督教醫療協會發起燒燙傷照護聯盟計畫，與烏克蘭衛生部及多個國際捐助者合作，協助烏克蘭重建燒燙傷照護系統，台灣正是該計畫的關鍵支持者。

基輔郵報也指出，台灣持續提供烏國人道援助，並捐贈救護車及醫療設備，而燒燙傷照護聯盟計畫是台灣首次援助烏克蘭特定醫療領域，凸顯台灣支持烏克蘭建立戰後韌性之承諾；期望該計畫能成為國際社會的合作典範。

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