自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

8歲女童罹「長髮公主症候群」吞毛髮 手術取出毛石

2025/04/02 14:13

彰基兒童胃腸肝膽科主任盧芳廷表示，除了8歲女童以外，最近4年也收治4名女童也都有毛石情況。（彰基提供）

彰基兒童胃腸肝膽科主任盧芳廷表示，除了8歲女童以外，最近4年也收治4名女童也都有毛石情況。（彰基提供）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕8歲女童因為連續3個月間歇性腹痛卻找不出原因，近來還會頻繁嘔吐，送到彰化基督教兒童醫院就診，經過檢查確認是胃部及小腸內充滿毛髮結石，手術後取出多顆毛石，女童因自我要求高而拔毛吞髮為「長髮公主症候群」，術後女童由兒童心智科診治，持續接受心理與營養治療。

彰基兒童胃腸肝膽科主任盧芳廷表示，女童因為反覆肚子痛，加上又有膽汁性嘔吐，本來以為是便秘或是消化不良，送醫檢查後發現胃部、十二指腸及小腸內有多處的腸阻塞，胃與十二指腸內存在2顆毛石，其中一顆體積過大，無法透過內視鏡取出，需透過外科手術移除。

兒童外科醫師許耀仁指出，在手術取出巨大毛石，也在小腸內還發現有三顆較小毛石，其中一顆卡在末端迴腸，已造成腸阻塞。所幸手術後順利將毛石取出。

院方表示，除了這位8歲女童以外，彰基兒童醫院4年來還曾收治4位「長髮公主症候群」患者，年紀最大為13歲，最小6歲，全數都是女童，通常都跟心理狀態有關。

彰基兒童心智科醫師劉怡君指出，這位8歲女童吞食的毛髮極有可能都是自己的，並診斷患有異食癖，以及疑似拔毛癖。家屬透露，女童個性內向，自我要求高，會擔心表現不夠好而影響心情。

經過醫療團隊的治療與關懷，也建議女童母親與小孩建立更開放的溝通方式、減少對孩子的影響，經過手術與心理、營養治療，女童不再出現異食行為，連睡眠障礙也不見了。

彰基兒童醫院醫療團隊為8歲女童手術取出巨大毛石。（彰基提供）

彰基兒童醫院醫療團隊為8歲女童手術取出巨大毛石。（彰基提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中