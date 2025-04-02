8歲女童罹「長髮公主症候群」吞毛髮 手術取出毛石

彰基兒童胃腸肝膽科主任盧芳廷表示，除了8歲女童以外，最近4年也收治4名女童也都有毛石情況。（彰基提供）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕8歲女童因為連續3個月間歇性腹痛卻找不出原因，近來還會頻繁嘔吐，送到彰化基督教兒童醫院就診，經過檢查確認是胃部及小腸內充滿毛髮結石，手術後取出多顆毛石，女童因自我要求高而拔毛吞髮為「長髮公主症候群」，術後女童由兒童心智科診治，持續接受心理與營養治療。

彰基兒童胃腸肝膽科主任盧芳廷表示，女童因為反覆肚子痛，加上又有膽汁性嘔吐，本來以為是便秘或是消化不良，送醫檢查後發現胃部、十二指腸及小腸內有多處的腸阻塞，胃與十二指腸內存在2顆毛石，其中一顆體積過大，無法透過內視鏡取出，需透過外科手術移除。

請繼續往下閱讀...

兒童外科醫師許耀仁指出，在手術取出巨大毛石，也在小腸內還發現有三顆較小毛石，其中一顆卡在末端迴腸，已造成腸阻塞。所幸手術後順利將毛石取出。

院方表示，除了這位8歲女童以外，彰基兒童醫院4年來還曾收治4位「長髮公主症候群」患者，年紀最大為13歲，最小6歲，全數都是女童，通常都跟心理狀態有關。

彰基兒童心智科醫師劉怡君指出，這位8歲女童吞食的毛髮極有可能都是自己的，並診斷患有異食癖，以及疑似拔毛癖。家屬透露，女童個性內向，自我要求高，會擔心表現不夠好而影響心情。

經過醫療團隊的治療與關懷，也建議女童母親與小孩建立更開放的溝通方式、減少對孩子的影響，經過手術與心理、營養治療，女童不再出現異食行為，連睡眠障礙也不見了。

彰基兒童醫院醫療團隊為8歲女童手術取出巨大毛石。（彰基提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法