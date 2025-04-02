眼科新突破！視網膜發現再生新細胞 動物實驗成功恢復視力

科學家發現可修復視網膜的新型眼部細胞；情境照。（圖取自photoAC）

〔編譯陳成良／綜合報導〕科學家在人類眼中發現具備再生潛力的新型幹細胞樣細胞，初步動物實驗顯示其有望修復受損視網膜、恢復視力，為黃斑部病變等常見眼疾的治療帶來新契機。這項發表於《科學轉化醫學》（Science Translational Medicine）期刊的研究，不僅加深對視網膜生物學的理解，更為視網膜退化疾病的干預開啟新方向。

視網膜是眼後方的感光關鍵結構，其退化是全球失明主因，常見於老化、糖尿病或眼部受傷，並導致黃斑部病變（macular degeneration）、視網膜色素病變（retinitis pigmentosa）等疾病。現有療法多半僅能減緩惡化，尚無法有效修復已損傷的視網膜組織。

請繼續往下閱讀...

利用幹細胞（stem cells）替換受損細胞被視為潛在解方，但過去科學家未能在人類視網膜中找到理想的內源性幹細胞來源。

據《生活科學》（LiveScience）網站報導，這項突破由中國溫州醫科大學眼視光醫院國家重點實驗室5主導，研究團隊分析捐贈的胎兒視網膜樣本，識別出兩種位於視網膜外緣的幹細胞樣細胞：人類神經視網膜幹細胞樣細胞（human neural retinal stem-like cells, hNRSCs）和視網膜色素上皮幹細胞樣細胞（ RPE stem-like cells）。兩者皆可自我複製，但關鍵在於，僅 hNRSCs 在特定條件下能分化成其他視網膜細胞，展現了真正的修復潛力。

為深入研究，團隊利用幹細胞培育出模擬人類視網膜的「類器官」（organoids）。分析證實，這些類器官含有與胎兒樣本相似的 hNRSCs，團隊也識別出調控其分化與修復過程的部分關鍵分子路徑。

關鍵動物實驗顯示，將來自類器官的 hNRSCs 移植到患有類似人類視網膜色素病變的小鼠眼中，這些細胞成功分化成感光所需細胞並與宿主視網膜整合。與未移植的對照組相比，移植組小鼠視力獲得顯著改善，且效果在長達 24 週的觀察期內持續存在。

研究人員在論文中總結，這項研究「對於推進視網膜退化疾病的治療干預具有巨大潛力」。

儘管成果鼓舞人心，顯示 hNRSCs 可望成為開發視網膜疾病新療法的基礎，但科學家強調這仍是初步發現。未來亟需更多研究，驗證這些細胞應用於人體的安全性與有效性，才能真正邁向臨床應用，為視力受損患者帶來實質幫助。

人類胎兒視網膜組織染色切片，顯示視網膜幹細胞（CMZ）結構，揭示早期眼部發育奧秘。（圖取自Science Translational Medicine期刊）





☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法