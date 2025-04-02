A酸不是萬靈丹 皮膚科醫師曝「抗痘迷思」

林口長庚皮膚科副教授級主治醫師黃毓惠指出，A酸是治療青春痘的常見良方，但也因效果明顯，使用上衍生出不少錯誤迷思。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕長痘痘這件事幾乎沒人能倖免，特別是正值青春期，臉上一冒痘，心情也跟著大爆炸！食藥署今（2日）提醒，春夏交替時節，氣溫與濕度變化大，皮脂分泌旺盛，容易誘發或讓青春痘惡化，皮膚科醫師也點出常見「抗痘迷思」，呼籲民眾不要誤踩雷區。

食藥署藥品組科長洪國登指出，青春痘是常見的皮膚發炎性疾病，除了與毛囊皮脂腺阻塞有關，也常受荷爾蒙變化、壓力或作息影響，目前治療青春痘的藥品主要分為外用與口服兩大類。

請繼續往下閱讀...

外用藥部分，較常見的包括過氧化苯、外用抗生素、A酸與杜鵑花酸。其中過氧化苯具有抗菌與溶解角質功能，適合輕度痘痘；A酸則可調節角質代謝、減少粉刺生成，但具有刺激性，需搭配保濕與防曬使用。若症狀較嚴重，則可能需口服抗生素、口服A酸或女性專用的賀爾蒙藥物進行治療。

林口長庚皮膚科副教授級主治醫師黃毓惠指出，A酸是治療青春痘的常見良方，但也因效果明顯，使用上衍生出不少錯誤迷思，像是「擦A酸會讓皮膚乾，不擦乳液比較好」事實上，使用A酸後角質層變薄，皮膚反而更需要保濕，否則容易出現脫皮、濕疹。

近年流行的「早C晚A」保養法也不是人人適合。黃毓惠提醒，晚A中的A指的就是外用A酸，包括A家族中的A醇、A醛等，都屬刺激性成分，就有患者「早C晚A」後臉頰泛紅、脫皮轉到門診求助，停止使用並加強保濕後才改善，她強調，選擇保養應依個人膚質，而非盲目跟風。

黃毓惠也說，許多民眾擔心「擦A酸會大爆痘」，其實粉刺多或有囊腫型痘痘的人，初期使用A酸時粉刺代謝加速，可能出現短暫的「爆痘期」，建議從低劑量開始，通常1至3個月就能看到改善。

她也提到，民間偏方如塗抹小黃瓜、牙膏、精油等，恐造成過敏或光敏感，應避免使用。更重要的是，痘痘是發炎性病灶，亂擠恐導致細菌感染，嚴重恐引發蜂窩性組織炎。

不少人認為口服A酸可以長期服用當作保養。黃毓惠強調，A酸具致畸胎性，女性懷孕前至少需停藥一個月，且服藥期間禁止捐血，還要定期抽血監控肝功能與血脂，不能輕忽。

食藥署副署長王德原也補充，A酸屬處方藥，需由醫師開立，抗痘應尋求專業協助，搭配正確清潔、良好作息與健康飲食，才能真正戰勝痘痘。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法