兒童動作發展調查：2成無規律運動 單週時間低於7小時

學界調查台灣幼兒發展，其中針對兒童身體動作深入分析，在粗大動作（單腳跳、倒立）、精細動作（用筷子、翻荷包蛋）在性別差異，以及未來發展，圖由教授示範筷子夾綠豆。（記者吳柏軒攝）

〔記者吳柏軒／台北報導〕兒童身體動作發展，攸關健康、腦力、認知、社會適應及學業。但學界調查，發現台灣7到8歲兒童有2成缺乏運動習慣，每週7小時以上者不到2成，也發現男童善於粗大動作、女童在精細動作表現較優。建議家長提早培養孩子運動習慣，也可鼓勵參與家務，政府甚至可推出「親子動滋券」等措施，促進孩子培養運動習慣。

國科會補助「台灣幼兒發展調查資料庫建置計畫」，今（2日）發布最新調查，台灣師範大學幼兒與家庭科學系教授張鑑如表示，研究團隊已3到6歲兒童及國小7、8歲學童進行長期追蹤，解析兒童身體動作發展樣貌。

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張鑑如指出，世界衛生組織（WHO）跟衛福部都認可：運動促進兒童生長，除了有益肌肉與骨骼系統，但動作發展卻常常被忽略，甚至運動不足恐釀發展遲緩，其他還有動作協調、注意力集中、腦力發展等影響。

為此，團隊針對2013到2014年出生的幼兒長期追蹤，學齡前3到6歲有1175個樣本、7到8歲有2365個樣本，其中在粗大動作（單腳連續跳、靠牆倒立等）方面，平均是男童優於女童，精細動作（用筷子、鍋鏟翻荷包蛋等）則是女童優於男童。

但7到8歲上小學之後，雖有體育課，但每週僅2節共80分鐘，張鑑如說，調查發現，台灣低年級兒童無規律運動者占約2成，另WHO建議兒少每週7小時，而台灣達標者不到2成，美國則有42％，以及中、高強度運動（游泳、籃球、快跑）的兒童僅3成多，比日本63％還低。

張鑑如建議，除了既定運動，家事參與也有助兒童動作發展，參與粗重或精細家事（粗重如拖地、倒垃圾；精細如擦桌子、摺衣服），與兒童發展粗大及精細動作呈正相關；常帶孩子去公園野餐、逛市場、玩拼圖、捏塑等，也都有助發展。

張鑑如也建議，家長愛運動、孩子也會跟著動，提醒注重性別平衡發展，提供多元學習環境，學校教育方面則可增加體育課時數、鼓勵參加社團及課後活動；也建議政府相關宣導納入兒童身體發展議題，增加教保人員與親職研習，甚至可推出「家庭親子運動消費券」、增闢公園及綠地空間等，讓兒童健康成長。

學界調查台灣兒童身體動作發展，包含：粗大動作（單腳跳、倒立）、精細動作（用筷子、翻荷包蛋）等性別差異。圖為國科會團隊帶領與會者抬腿運動。（記者吳柏軒攝）

國科會補助「台灣幼兒發展調查資料庫建置計畫」，2日發布最新調查，研究團隊針對3到6歲兒童及國小7、8歲學童進行長期追蹤，解析兒童身體動作發展樣貌。（記者吳柏軒攝）

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