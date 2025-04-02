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AI助攻！史丹佛發現「天然類瘦瘦筆」胜肽 減重潛力大、副作用更少

2025/04/02 11:48

史丹佛醫學院發現體內天然胜肽BRP，可抑制食慾、減脂；情境照。（圖取自Shutterstock）

史丹佛醫學院發現體內天然胜肽BRP，可抑制食慾、減脂；情境照。（圖取自Shutterstock）

〔記者陳成良／綜合報導〕美國史丹佛醫學院（Stanford Medicine）研究團隊利用人工智慧（AI），發現一種天然存在的胜肽分子「BRP」，在動物實驗中展現與「瘦瘦筆」主要成分司美格魯肽（semaglutide，商品名Ozempic）相似的抑制食慾與減重效果，且未見噁心、便秘或肌肉流失等常見副作用。這項研究近日刊登於《自然》（Nature）期刊，可能為肥胖治療開啟更精準、耐受性更高的全新路徑。

據《每日科技網》（scitechdaily），研究資深作者、病理學助理教授凱特琳·斯文森（Katrin Svensson）解釋，司美格魯肽作用於大腦、腸道與胰臟等多處受體，因而影響廣泛，包括減緩消化與降低血糖。相較之下，BRP主要針對大腦下視丘，專司食慾與代謝調控，路徑不同且更聚焦，顯示其潛力。

這項發現仰賴AI技術。團隊開發「胜肽預測器」（Peptide Predictor）演算法，分析人類約2萬個蛋白質基因，篩選出373種具分泌特性的激素原（prohormones）。這些激素原經酵素切割後生成活性胜肽，影響能量代謝。研究鎖定激素原轉化酶1/3（PC1/3），從中挖掘出BRP——一種僅12個胺基酸的短胜肽，源自BRINP2蛋白，其神經元活性比已知的GLP-1高出三倍。

動物實驗進一步驗證效果。在正常小鼠與迷你豬（代謝模式近似人類）中，餵食前肌肉注射BRP，一小時內食量銳減50%。肥胖小鼠連續14天接受每日注射，平均減重3公克，幾乎全為脂肪損失，對照組則增重3公克，同時血糖與胰島素敏感度改善。行為觀察顯示，BRP未引發異常活動或不適，耐受性佳。

斯文森表示，數十年來，肥胖藥物研發屢屢受挫，司美格魯肽雖效果卓越，但副作用限制其應用。BRP的獨特路徑令人振奮，團隊已成立Merrifield Therapeutics公司，準備展開人體試驗，同時研究延長其作用時間，盼提供更便捷的治療選擇。

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