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健康網》大腦常保年輕！ 醫揭6招預防阿茲海默症

2025/04/02 11:20

謝炳賢指出，飲食對大腦健康影響甚鉅。研究顯示，地中海飲食及得舒飲食（DASH）能有效減少阿茲海默症風險；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

謝炳賢指出，飲食對大腦健康影響甚鉅。研究顯示，地中海飲食及得舒飲食（DASH）能有效減少阿茲海默症風險；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著全球人口高齡化，阿茲海默症成為現代人最擔憂的健康問題之一。由於目前尚無有效的治療方法，預防便顯得格外重要。陽明交大附醫神經外科主治醫師謝炳賢在臉書專頁「守護家人的帶刀侍衛謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦礁溪診所陽明醫院頸椎腰椎微創手術」上發文，分享6大方法，幫助大腦保持年輕，降低阿茲海默症的風險，包含維持良好飲食習慣、規律運動、培養終身學習習慣、保持社交互動、良好睡眠、控制慢性疾病。

維持良好飲食習慣

謝炳賢指出，飲食對大腦健康影響甚鉅。研究顯示，地中海飲食及得舒飲食（DASH）能有效減少阿茲海默症風險。建議多攝取富含Omega-3的魚類如鮭魚、鯖魚，以及堅果、種子、菠菜、甘藍等富含抗氧化物的綠葉蔬菜。此外，橄欖油作為健康脂肪來源亦十分推薦。相對地，應避免高糖食品、加工食品，以及過量的紅肉與飽和脂肪。

規律運動促進血液循環

運動不僅有助於心血管健康，也對大腦保護至關重要。謝炳賢建議，每週至少進行150分鐘的中等強度運動，例如快走、慢跑、騎腳踏車等。此外，瑜珈與重量訓練可提升肌力，而需要記憶步驟的運動，如舞蹈、太極等，對大腦特別有益。

培養終身學習習慣

謝炳賢表示，「活到老，學到老」的觀念不僅適用於人生態度，也對大腦健康有實質助益。學習新事物可刺激神經元連結，減緩大腦退化。建議可透過閱讀、學習新語言、拼圖遊戲、數獨、象棋或樂器演奏等方式鍛鍊大腦。

研究指出，社交活動可減少憂鬱與焦慮，並有助於維持認知功能；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

研究指出，社交活動可減少憂鬱與焦慮，並有助於維持認知功能；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

保持社交互動 避免孤獨

研究指出，社交活動可減少憂鬱與焦慮，並有助於維持認知功能。建議與家人、朋友保持良好互動，參加社團或興趣班，甚至參與志工活動，皆能增進社交連結。

良好睡眠修復大腦

充足睡眠對於清除大腦內與阿茲海默症相關的β-類澱粉蛋白至關重要。建議每晚應確保7-9小時的優質睡眠，避免睡前使用電子產品，並維持固定的作息時間，以促進大腦健康。

控制慢性疾病 保護血管健康

謝炳賢說心血管疾病與阿茲海默症密切相關。高血壓、糖尿病及高膽固醇等問題可能影響大腦血流，增加罹病風險。因此建議，定期監測血壓與血糖，避免過量飲酒與抽菸，並透過冥想與深呼吸練習來減少壓力。

謝炳賢提醒，這些方法雖然看似簡單，但實踐起來需要持之以恆。不必急於求成，養成健康習慣的過程，對身體與大腦皆有長遠助益。

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