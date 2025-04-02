健康網》愛吃糖加速老化！ 醫揭4「抗糖飲食」關鍵

吳易儒指出，過量糖分導致「糖化作用」，進而影響膚質，讓人比同齡人更顯老。；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕愛吃甜食不僅可能影響身材，還可能讓肌膚暗沉、長痘，甚至加速老化！新竹聖宜診所醫師吳易儒在臉書專頁發文指出，過量糖分導致「糖化作用」，進而影響膚質，讓人比同齡人更顯老。而減糖飲食不僅有助於控制體重，還能維持肌膚彈性，延緩衰老。包含減少高糖飲食、補充抗氧化食物、攝取膠原蛋白生成食材、遠離隱藏糖分都是重點。

糖化作用讓肌膚暗沉失彈

吳易儒解釋，「糖化作用」是指體內多餘糖分與蛋白質結合，形成「糖化終產物」（AGEs）。這些AGEs會攻擊膠原蛋白，使肌膚失去彈性、變得暗沉，甚至產生皺紋，加速肌膚老化。他指出，糖化肌膚通常會出現彈性下降、蠟黃、暗沉及提前老化等現象。

請繼續往下閱讀...

「抗糖飲食」助維持好膚質

針對如何透過飲食改善肌膚狀況，吳醫師建議民眾從日常生活開始調整，掌握以下「抗糖飲食」原則：

1. 減少高糖飲食：避免含糖飲料（如奶茶、手搖飲）、精緻甜點（如蛋糕、餅乾），改用低GI食物，如全麥麵包、地瓜取代白飯和麵條，以減少血糖波動。

2. 補充抗氧化食物：多攝取富含維生素C的奇異果、橙子，維生素E的杏仁、酪梨，以及茶多酚豐富的綠茶，這些抗氧化劑可幫助中和自由基，減少糖化對肌膚的傷害。

吳易儒建議，多攝取富含維生素C的奇異果、橙子，維生素E的杏仁、酪梨，以及茶多酚豐富的綠茶，可幫助中和自由基；圖為示意圖。（圖取自freepik）

3. 攝取膠原蛋白生成食材：魚類（如鮭魚）、雞爪、骨湯等富含膠原蛋白的食物，有助於維持肌膚彈性，讓肌膚更加緊緻有光澤。

4. 遠離隱藏糖分：部分醬料、加工食品常含大量糖分，購買時應查看營養標示，避免誤踩「糖分陷阱」。

抗糖不僅美肌還健康

吳易儒強調，抗糖飲食的好處不僅限於改善膚質，還能幫助控制體重、提升新陳代謝，讓整體健康狀態更佳。他建議民眾從日常飲食習慣開始調整，減少糖分攝取，讓身體由內而外散發健康光采。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法