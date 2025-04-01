無聲世界的幸福奇蹟 聽障夫妻靠試管嬰兒喜獲雙寶

丁先生、丁太太開心帶雙寶分享喜訊，與李茂盛（（2）、陳忠義醫師切蛋糕慶祝。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕聽障夫妻丁先生與丁太太結婚多年不孕，曾流產也接受過3次人工受孕失敗，後來在政府試管補助方案下，進行試管嬰兒療程，2年前喜獲千金，今年再做試管嬰兒，再生下兒子，今天出席分享經驗，開心擁有一對健康兒女。

茂盛醫院副院長陳忠義指出，丁先生與丁太太後天罹患聽障，沒有聽障家族遺傳，太太不孕是沒有排卵與月經不規則，嘗試做人工受孕失敗，加上已進入高齡產婦，適逢政府開辦試管嬰兒療程補助方案，決定做試管嬰兒。

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丁太太療程在4年前取到8顆卵子，成功培育3顆胚胎，陳忠義指出，高齡婦女孕產雙胞胎風險較高，加上丁太太有甲狀腺亢進，因此建議單顆胚胎植入，降低孕期出現妊娠高血壓、娠妊糖尿病併發症及胎兒早產等風險。

丁先生與太太喜歡孩子，計畫生兩個孩子，療程之初就與醫師討論與規劃，丁太太2年前生下女兒，半年後回院再接再厲，今年1月再生下兒子，丁先生說，平時依靠唇語、文字、筆談做為與外界交談，也會比手畫腳輔助，看診時醫師用筆談和畫圖的方式溝通與衛教，溝通無虞。

丁先生、丁太太帶雙寶分享喜訊，生下健康兒女，非常開心。（記者蔡淑媛攝）

陳忠義表示，台灣試管嬰兒單胞胎比例為88.6%，新生兒出生體重2500公克以上有77%，強調試管嬰兒單顆胚胎植入的降低孕婦多胎併發症及胎兒早產等風險，現在技術先進，單胚胎植入成功率也很高；至於如果夫妻有聽損遺傳基因，也可透過療程技術排除。

院長李茂盛恭賀丁先生、太太，很榮幸能協助聽障夫妻圓夢，他強調，台灣少子化現象嚴重，在兒童節前夕呼籲積極搶救台灣之子，一個都不能少。

丁先生、丁太太開心帶雙寶分享喜訊，李茂盛（2）、陳忠義醫師祝賀。（記者蔡淑媛攝）

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