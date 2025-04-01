健康吃潤餅 營養師教做活力鮮蔬潤餅 熱量減3成

活力鮮蔬潤餅熱量約400-500 大卡，蛋白質以瘦肉、豆製品為主。（記者蔡淑媛翻攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕清明祭祖吃潤餅，部立台中醫院營養師邱鈴岑指出，傳統潤餅大多使用油炸蛋酥、香腸或五花肉等油質較高的加工肉品，熱量上看600、700大卡，因此設計活力鮮蔬潤餅，改以低脂雞肉或瘦肉取代，花生糖粉改以無糖花生粉，並採用大量蔬菜，可提升膳食纖維含量，可大幅降低30%潤餅熱量。

邱鈴岑指出，傳統潤餅包加工肉品及含油炸餡料多，加上豆芽菜、高麗菜、以及花生糖粉，表面看似清爽，其實每份熱量上看600至700大卡，已經是一個便當的熱量。

請繼續往下閱讀...

吃潤餅也要健康無負擔，邱鈴岑設計健康吃潤餅菜單，將傳統潤餅香腸、五花肉的蛋白質，以低脂雞肉或瘦肉取代，花生糖粉改以無糖花生粉，並採用大量蔬菜，提升膳食纖維含量，幫助穩定血糖，將一份潤餅熱量降低到400至500大卡。

活力鮮蔬潤餅將傳統潤餅香腸、五花肉的蛋白質，以低脂雞肉或瘦肉取代。（記者蔡淑媛攝）

邱鈴岑提醒，健康吃潤餅，應以多樣蔬菜，搭配豆類、低脂肉，取代高油滷肉、醃製加工肉品，增添風味、營養，又無負擔，也建議使用無糖花生粉。

邱鈴岑補充說，潤餅中必加的花生糖粉，因為花生不耐高溫，容易有致癌性的黃麴毒素產生，建議選購食材應找合格廠商提供的安全原料，且儲存於乾燥低溫處密封保存，避免受潮發霉產生黃麴毒素，避免使用過度陳舊的花生，以現磨花生粉較安全，條件允許情況下最好自行購買完整花生烘烤後磨粉，減少存放時間，降低污染風險。

活力鮮蔬潤餅將傳統潤餅香腸、五花肉的蛋白質，以低脂雞肉或瘦肉取代。（記者蔡淑媛翻攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法