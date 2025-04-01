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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

高雄百日咳家庭群聚 3人確診！衛局：5人預防性投藥

2025/04/01 17:20

高市公布百日咳家庭群聚事件3人確診，衛生局對5人預防性投藥，個案為2個多月大女嬰。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

高市公布百日咳家庭群聚事件3人確診，衛生局對5人預防性投藥，個案為2個多月大女嬰。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市衛生局今（1）日公布一件百日咳家庭群聚事件，確診個案為一名2個多月大女嬰，3月初因咳嗽症狀多次就醫未改善，經收治住院後確診通報，疫調7名同住家人，女嬰母親及外曾祖母2人經採檢後，也確診感染，衛生局除對另5名家人預防性投藥，也對99名接觸者健康監測至4月22日。

衛生局表示，確診2個月大女嬰，尚未接種百日咳疫苗，3月初出現咳嗽症狀，多次就醫未改善，3月17日就醫後收治住院並由醫院通報採檢，3月20日確診，經治療改善已於3月23日出院。針對同住家人採檢有2人於3月28日確診，是一起家庭群聚案件。

衛生局指出，百日咳為呼吸道傳染病，潛伏期一般為5至10天，最長可達21天，主要透過飛沫傳染，初期症狀與感冒類似，民眾可能因忽略症狀延遲就醫，而傳染給家人或其他接觸者。提醒有疑似症狀，如陣發性嚴重咳嗽、呼吸有哮喘聲、咳嗽後臉潮紅或發紫及咳嗽後嘔吐等，應及時就醫與診斷。

針對百日咳的預防，接種疫苗為最有效方法，目前國內提供嬰幼兒於出生滿2、4、6、18個月，以及滿5歲至入小學前各接種一劑百日咳相關疫苗，衛生局提醒家中有嬰幼兒的民眾，務必按時完成接種，以獲得足夠保護力。

外出返家接觸嬰幼兒前，也應先更衣洗手，避免帶嬰幼兒出入醫院、人潮擁擠，或空氣不流通的公共場所，以降低感染風險。如發現自身或家人出現疑似症狀，應戴口罩儘速就醫，以免造成傳染。

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