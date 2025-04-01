健康網》30分鐘內吃完飯是「吃太快」 專家：恐腹脹

專家提醒，若一餐於20到30分鐘就吃完，代表「你吃太快了」；若吃太快恐造成腹脹等問題。示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少人關心怎麼吃最健康，但吃的速度也尤其重要。專家提醒，若你是吃飯速度很快的人，恐導致腹脹或消化不良。至於減緩吃飯速度，首要之務當然是關閉電視與手機。接著增加嚼食次數並認真享受味道，便能降低進食速度。

外媒《My journal courier》報導，美國克里夫蘭行為健康中心醫師雷斯里海恩柏格（Leslie Heinberg）表示，若習慣在20到30分鐘之間吃完3餐，「代表你吃太快了。」

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雷斯里解釋，胃部需要約20分鐘來向大腦傳達已經吃飽的訊息，當人們快速進食時，很容易忽略訊號，吃得過多。同時，吃飯速度快的人，容易吞下更多空氣，導致腹脹或消化不良。未咀嚼的食物殘渣也可能卡在食道中。

要如何讓自己慢下來？雷斯里表示，第一步是：關掉電視、放下手機。海恩柏表示，若一邊吃東西、一邊看電視（或是滑手機以及做任何事），往往會一路吃到節目結束，對吃飯的注意力減少。這導致我們吃更多。

另外雷斯里坦言，許多人即使排除電視或手機等因子，仍然不自覺地吃很快。吃飯速度是根深蒂固的習慣，但仍有可能改變；雷斯里建議可用非慣用手拿餐具，用平時少用的餐具，或是吃到一個時間點時，暫停用餐喝點水，再繼續吃。

另外營養公司研究者莎菈（Sarah Berry）建議，可以專注在食物的味道，以及給你的感覺。最後英國心理學會臨床心理師海倫（Helen McCarthy）則說，最簡單的方法是「增加嚼食時間」。若將每口食物嚼得久一點，就會吃很慢。同時吃得食物類型也有影響，通常超加工食品或速食會特別快，因為其品質較柔軟。「一般人很難用吃零食的高速吃蔬菜。」

海倫分享，他接過一位個案稱一晚能吃掉一筒洋芋片。當個案嘗試「一片一片吃，放慢速度嚼」的時候，個案說自己「好像在嚼食奇怪的化學物質」，從而戒除洋芋片。

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