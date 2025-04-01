健康網》濕疹6大食物別吃 中醫：這類害體內濕熱加劇

中醫師指出，濕疹發作除氣候影響外，也與日常飲食有關，辛辣、過敏、海鮮、油炸、寒冷食物、人工添加物等，均可能加重過敏與濕氣，應避免攝取；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕春夏天氣變化大，時雨時熱，濕疹也特別容易發作。對此，澄觀中醫診所中醫師張文馨表示，濕疹發作除氣候悶、濕、熱影響外，也與日常飲食息息相關，辛辣、過敏、海鮮、油炸、寒冷食物、人工添加物可能加重過敏，尤其人工添加物如糖精、香精等，易致體內濕氣加重，更應避免攝取。

張文馨在臉書粉專「臻觀／澄觀中醫診所」發文指出，悶、濕、熱的春夏是濕疹好發季節，患者發作比例也增加。所謂「濕氣」，意即濕性重濁，表現在皮膚上為起水泡、糜爛、滲出液，包括異位性皮膚炎、脂漏性皮膚炎、汗疱疹等，均屬濕疹範圍，因病程易反覆發作，需較長時間調理。

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5食物助清熱降火

張文馨建議，濕疹患者可攝取下列食物，有助身體去濕、解熱、降火：

●薏仁：保養作用。

●綠豆：可清熱解毒。

●苦瓜：可清熱降火。

●冬瓜：有助去濕。

●菠菜：富含纖維。

中醫師表示，薏仁、綠豆、苦瓜、冬瓜、菠菜等食物有助身體去濕、清熱降火；示意圖。（圖取自freepik）

6大類食物應避免

另張文馨表示，濕疹發作後，容易演變成慢性症狀，因搔抓易造成皮膚損傷，又再度感染，反覆不已。因此須以體質治療為本，並且改變不當飲食習慣及生活作息，提醒濕疹患者應避免攝取以下6大食物：

●辛辣食物：如辣椒、胡椒、咖哩等。

●過敏食物：如竹筍、鳳梨、芒果等，可能會加重過敏反應。

●海鮮食物：如蝦子、貝類、魷魚等。

●油炸食物：如漢堡、薯條、炸雞等。

●人工添加物：如酒類、糖精、香精等，會讓體內濕熱加劇。

●寒冷食物：如冷飲、冰淇淋、剉冰等。

食藥署資料指出，糖精（Saccharin）甜度約為蔗糖的300～500倍，不同食品有不同的限量標準，依照「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，可使用於瓜子、蜜餞、梅粉、碳酸飲料、代糖錠劑及粉末、特殊營養食品、膠囊狀、錠狀食品及液態膳食補充品等食品；但非屬前述准用之食品範圍，如果汁等，均不得使用。

中醫師說，鳳梨、芒果等可能會加重過敏反應；濕疹患者應避免攝取；示意圖。（圖取自freepik）

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