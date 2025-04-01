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咖啡用喝的就好！ 名人熱捧「咖啡灌腸」專家揭風險

2025/04/01 15:47

醫學專家嚴正警告，「咖啡灌腸」缺乏科學實證，且潛藏嚴重健康風險，弊遠大於利；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫學專家嚴正警告，「咖啡灌腸」缺乏科學實證，且潛藏嚴重健康風險，弊遠大於利；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國國王查爾斯三世（King Charles III）與好萊塢女星葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）有何共通之處？答案出人意料：他們都曾因咖啡灌腸掀起波瀾。這種將咖啡從直腸灌入體內的療法，近年在社群媒體與另類診所中成為排毒清腸的熱門風潮。然而，醫學專家嚴正警告，此法缺乏科學根據，潛藏嚴重健康風險，弊遠大於利。

科學新聞網站《Science Alert》報導，咖啡灌腸的支持者宣稱其歷史悠久，甚至曾用於戰時緩解疼痛。最知名的「葛森療法」（Gerson therapy）將其納入癌症替代治療，主張每日多次灌腸能清除毒素。該療法認為，咖啡中的卡威醇（kahweol）與咖啡醇（cafestol）可刺激肝臟酵素，將有害物質轉為膽汁鹽排出；咖啡因則能擴張膽管，促進膽汁流動以助排毒。

然而，主流醫學界強調，無可靠證據證實其療效，各大癌症權威機構亦不認可。2004年，時任威爾斯親王的查爾斯因演講中提及此療法，似表支持，引發醫界批評。葛妮絲派特洛則在網站Goop推廣DIY咖啡灌腸套組，同樣遭專家反駁，呼籲民眾將咖啡留於杯中享用。

醫學上，灌腸（enema）僅限特定情境，如手術前清腸或治療嚴重便秘，且須專業指導。咖啡灌腸的歷史應用已隨現代醫學進步遭淘汰。專家指出，自行頻繁操作恐引發多重風險：直腸結腸炎（proctocolitis，即直腸與結腸發炎）甚至灼傷；電解質失衡，因腸道大量排空導致鉀離子流失，引發脫水、肌無力或心律不整；長期使用則可能削弱腸肌，加劇便秘或引發發炎；甚至擾亂腸道菌群，造成腹痛、腹瀉與感染風險。

人體腸道本具自我清潔功能，正常消化與排便足以排除廢物，無需額外灌腸。專家建議，維持腸道健康應仰賴均衡飲食，多攝取富含纖維的水果、蔬菜、全穀類與種子（每日建議30克，成人平均卻僅19克），並確保水分充足。研究顯示，發酵食品如韓式泡菜（辛辣發酵蔬菜）、克菲爾（發酵乳飲）與康普茶（發酵茶飲）能養護腸道益菌，促進消化。相較之下，適量飲用咖啡更可能有益健康，研究指其與降低心臟病風險相關。

專家提醒，社群媒體資訊需謹慎判斷，確認來源是否具專業資質。嘗試另類療法前，務必諮詢醫師，避免誤信偏方。

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