體臭如腐魚？罕病「魚腥症候群」 醫揭代謝異常之謎

女性較男性更容易罹患「魚腥症候群」；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕您是否聽過一種罕見的代謝異常，會讓患者身上散發如腐魚般的腥臭味？這種俗稱「魚腥症候群」（fish odor syndrome）、學名為「三甲基胺尿症」（Trimethylaminuria, TMAU）的疾病，雖不危及生命，卻常對患者的社交與心理造成巨大衝擊。本文將帶您認識這個疾病的成因、影響與應對之道。

據《生活科學》（LiveScience）網站報導，三甲基胺尿症是一種罕見的遺傳性代謝疾病，全球盛行率估計從百萬分之一到二十萬分之一不等，且女性較男性更常見。患者因體內無法有效分解一種名為「三甲胺」（trimethylamine）的化學物質，導致其累積並透過汗水、尿液和呼吸釋放，產生獨特的魚腥異味。

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三甲胺主要由腸道細菌在消化特定食物（如雞蛋、肝臟、豆類、部分海鮮）時產生。正常人體內，一種由FMO3基因編碼的酵素會將三甲胺轉化為無味的化合物排出。然而，多數TMAU患者的FMO3基因發生突變，導致此酵素功能異常或缺失。此病多為體染色體隱性遺傳，需同時遺傳到兩個缺陷基因才會發病。少數情況下，大量攝取特定食物、肝衰竭、特定藥物治療或女性經期荷爾蒙變化，也可能誘發或加劇TMAU症狀。

TMAU的魚腥味可能從出生即存在，或在荷爾蒙劇變的青春期浮現。異味強度因人而異，可能持續或間歇出現，壓力（增加排汗）和飲食內容常會使症狀惡化。雖然TMAU本身不致命，但伴隨的體味問題往往嚴重影響患者的人際關係、求職甚至引發焦慮、憂鬱等心理健康問題，生活品質大打折扣。

目前TMAU尚無法根治，主要透過管理來減輕症狀。醫師會建議患者避免食用富含三甲胺前驅物質的食物，如特定乳製品、蛋、內臟、海鮮、豌豆等。生活管理方面則包含：使用弱酸性清潔劑、避免劇烈運動、勤洗衣物、使用止汗劑及學習壓力管理。

藥物方面，低劑量抗生素有助減少腸道產三甲胺的細菌；活性炭（activated charcoal）則能吸附腸道中的三甲胺，但需注意其可能與其他藥物產生交互作用，務必遵照醫囑使用。

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