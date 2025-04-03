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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》護目有撇步！ 中醫：按摩「6穴位」遠離乾眼症

2025/04/03 13:05

中醫師表示，乾眼症通常與肝腎陰虛、氣血不足或風熱上擾有關，除中藥、針灸治療，日常可透過按摩睛明、攢竹、承泣等穴位及熱敷，緩解不適；情境照。（圖取自freepik）

中醫師表示，乾眼症通常與肝腎陰虛、氣血不足或風熱上擾有關，除中藥、針灸治療，日常可透過按摩睛明、攢竹、承泣等穴位及熱敷，緩解不適；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人離不開3C，長時間使用下，乾眼症可能就會找上門。澄觀中醫診所醫師王培紋在臉書專頁「臻觀／澄觀中醫診所」發文表示，乾眼症是因淚水分泌太少或蒸發過快，造成結膜和角膜表皮細胞乾燥或發炎的現象。除中藥、針灸治療外，日常可透過按摩睛明、攢竹、承泣、太陽、耳穴眼點、合谷等6穴位，以及補充維胡蘿蔔、枸杞、藍莓等富含維生素A、B、C的食物，調理舒緩眼睛不適。

改善乾眼6穴位

王培紋說，依中醫觀點，乾眼症通常與肝腎陰虛、氣血不足或風熱上擾有關，透過針灸、按摩穴道可緩解症狀，改善眼睛乾澀、視力模糊等不適；並分享以下護眼6穴道，按摩時以大拇指或食指輕輕壓按，每次5-10秒，重複5回，有助減緩乾眼症狀。

●睛明穴：位置在眼內眥（內眼角）稍上方凹陷處。

●攢竹穴：位置在眉頭內側凹陷處。

●承泣穴：位置在瞳孔正下方，眼眶下緣凹陷處。

●太陽穴：位置在眉梢與外眼角之間，向後約1寸的凹陷處。

●耳穴眼點：位置在耳垂正中央。

●合谷穴：位置在手背虎口處，拇指與食指之間的凹陷處。

中醫師分享日常可按摩6穴位，有助改善乾眼症。（圖取自臻觀／澄觀中醫診所）

中醫師分享日常可按摩6穴位，有助改善乾眼症。（圖取自臻觀／澄觀中醫診所）

日常調理3叮嚀

除了針灸、穴道按摩，王培紋建議日常生活也應做到以下護眼3要：

●飲食調理：多吃富含維生素A、B、C的食物，如胡蘿蔔、枸杞、藍莓等。

●適度休息：避免長時間使用電子產品，定時讓眼睛休息。

●眼部熱敷：可使用熱敷眼罩，以攝氏40度左右的溫度做熱敷。

王培紋補充，日常按摩穴道舒緩外，也可配合中醫調理，如針灸、艾灸或中藥治療，以達更佳護眼效果。

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