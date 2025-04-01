台中康復巴士難預約 社會局：僧多粥少以行動最不便者為優先

民眾抱怨台中市復康巴士預約不易，常常搭不到。（市府提供）

〔記者歐素美／台中報導〕台中市張姓婦人因丈夫中風需每週復健，但屢次預約復康巴士都預約不到，質疑是否因立法院刪除預算才造成人力等經費不足；台中市社會局表示，台中市是六都唯一免費搭乘復康巴士，因使用的人多，因此，以行動最不便者為優先，今（2025）年99%營運經費由台中市公益彩券盈餘補助支應，僅1%由中央補助款支應，並未受到立法院刪減預算影響。

民眾投訴指出，丈夫中風住院返家後，每週需前往醫院復健，因丈夫行動仍不便，因此想預約復康巴士載送，但多次預約皆無車可搭，業者反映因利潤微薄沒人想承攬，人力不足所致；民眾質疑是因立法院刪除預算才造成人力及經費不足，致民眾未能享有應有福利。

請繼續往下閱讀...

社會局表示，台中市復康巴士為六都唯一免費搭乘，加上65歲以上行動不便長輩及身障者逐年增加，目前全台中市共有285輛復康巴士，1年載送逾90萬人次，服務量全國最多。

社會局說，為了最大化運量，依據行動不便程度分成ABC級，優先載送行動不便程度較高者，並透過共乘路線排班。強調去年僅21,884人次未訂到車，僅佔2.4%。

社會局指出，目前台中市復康巴士共分為5區，依法公開招標承辦廠商，由社福或長照單位等營運。今年99%營運經費由台中市公益彩券盈餘補助支應，1%由中央補助款支應，未受到立法院刪減預算影響。不過，因為「僧多粥少」，為了方便排車，民眾需於1周前，透過專屬網頁或電話預約。

台中市復康巴士共285輛，目前是六都唯一免費搭乘。（市府提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法