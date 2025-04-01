37項指示藥擬退健保 健保署：最快8月上路、明年初正式退場

健保署啟動新一波指示用藥退場作業，鎖定37項幾乎沒什麼醫療院所申報、也很少醫師開立的藥品，副署長龐一鳴今（1日）表示，預計最快6月就會排入共擬會討論，通過後8月就能上路，並提供半年緩衝期，最快明年初正式退場。 （記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕健保署啟動新一波指示用藥退場作業，這次點名37項幾乎沒什麼醫療院所申報、也很少醫師開立的藥品：像是感冒緩解藥、便秘藥、保肝藥、止痛藥等常見成藥，預計從健保中退場。健保署發函給相關醫藥學會徵詢意見，回覆期限昨日（3月31日）截止，副署長龐一鳴今（1日）表示，預計最快6月就會排入健保藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議討論，通過後8月就能上路，並提供半年緩衝期，最快明年初正式退場。

「指示藥」是指民眾不需醫師處方、可直接在藥局購買的藥品，依「全民健康保險法」第51條，這類藥原則上不在健保給付範圍，但早期為了方便民眾用藥，健保仍納入部分藥品，健保署近年逐步檢討、分階段退場，從原本2518項已減至目前771項。

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龐一鳴說，這波擬退出的37項藥品，大多是近一年幾乎沒人使用的，像有的藥全國只有一、兩位醫師還在開，就連最多人開的藥，也只有120位左右，主要是保肝藥與抗過敏藥等。

他強調，這些藥的使用率已經非常低，健保署事前也有找醫界開會討論，並向相關學會徵詢意見，雖然目前還在整理回覆內容，但多數人是支持這些藥退場。

龐一鳴也說，其實健保法本來就規定：指示藥不該由健保負擔。不過目前健保給付的771項指示藥，每年使用人數還是多達1900萬人，幾乎人人都會接觸到；雖然金額不大，但因為牽涉醫師開藥習慣與病人需求，所以每一次退場都要審慎處理。

過去經驗也顯示，有些藥品退出後，病人會轉用健保內其他處方藥，反而讓健保花更多錢；但也有不少人改去藥局自費買藥，讓健保支出減少。龐一鳴說，因為情況不一，因此健保署會持續蒐集意見，循序漸進處理。

健保署規劃，這波藥品若順利在6月共擬會通過審查，預計8月就能實施，但考量有些病人持續使用同一藥品，會給6個月過渡期，最快明（2026）年1月底或2月初才會正式退出健保給付。

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