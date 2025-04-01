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雲嘉嘉40人高級救護技術員開訓 提升第一線救護力

2025/04/01 14:27

高級救護技術員今開訓，提升第一線救護人員技術，協助醫師及早判斷、到院就進入治療，提升搶救生命效率。（大林慈濟醫院提供）

高級救護技術員今開訓，提升第一線救護人員技術，協助醫師及早判斷、到院就進入治療，提升搶救生命效率。（大林慈濟醫院提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣消防局今（1）日在大林慈濟醫院舉辦高級救護技術員訓練開訓典禮，此次參加學員來自嘉義縣、嘉義市、雲林縣共40名消防員，受訓9個多月，接受包括高級心臟救命術等專業訓練，提升第一線救護技術，精準搶救生命。

嘉義縣長翁章梁、縣消防局長蔡建安、大林慈濟醫院院長賴寧生等人今天出席開訓典禮，翁章梁表示，如突如其來的車禍現場，還是之前曾發生鄉親因急病，需要心肺復甦搶救，災害現場的緊急處置，專業技術、臨場判斷、心理素質缺一不可。

翁章梁表示，此次訓練由縣消防局主辦、大林慈濟醫院承辦，來自嘉義縣、嘉義市、雲林縣消防局共40名消防員參加，訓練9個多月，接受包括高級心臟救命術、高級小兒救命術、院前創傷救命術、插管、給藥、心臟電擊等各式訓練，第一線消防員具備相關醫護專業，病患生命穩定，送到醫院後馬上能接受治療，嘉義縣消防局並與大林慈濟醫院合作引進無痛醫療，減少病患痛苦，讓消防員成為醫師最好的幫手。

賴寧生說，藉此訓練除訓練技術外，也希望讓每個消防員有戰場管理經驗，進而整合網路時代，將急救現場當作醫院的延伸。

蔡建安說，目前外勤消防員總共383人，以後3年還會晉用180人，將逐步訓練，讓嘉縣高級救護技術員達到1/5以上。

嘉義縣消防局今在大林慈濟醫院舉辦高級救護技術員開訓典禮，受訓人員代表獲頒高級救護技術員教科書。（記者王善嬿攝）

嘉義縣消防局今在大林慈濟醫院舉辦高級救護技術員開訓典禮，受訓人員代表獲頒高級救護技術員教科書。（記者王善嬿攝）

雲林、嘉義縣、嘉義市消防局40名消防員將接受高級救護技術員訓練，今在大林慈濟醫院開訓。（記者王善嬿攝）

雲林、嘉義縣、嘉義市消防局40名消防員將接受高級救護技術員訓練，今在大林慈濟醫院開訓。（記者王善嬿攝）

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