滑手機、追劇都NG！ 研究：睡前螢幕「使用時間」才是失眠元凶

挪威大型研究建議，睡前至少半小時遠離螢幕 ；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者陳成良／綜合報導〕睡前滑手機、追劇已成許多人習慣，但最新大型研究敲響警鐘。挪威一項針對逾4.5萬名年輕人的研究發現，睡前每多用1小時螢幕，失眠風險便顯著增加59%，每晚平均睡眠時間也縮短24分鐘。更令人意外的是，研究指出不論是滑社群或看影片，對睡眠的危害程度並無差異，關鍵在於「總使用時間」。

據《每日科技網》（scitechdaily）報導，這項發表於《精神醫學前沿》（Frontiers in Psychiatry）期刊的研究，由挪威公共衛生研究所主導。研究主持人赫特蘭博士（Dr. Gunnhild Johnsen Hjetland）表示，分析結果顯示螢幕使用本身是干擾睡眠的主因，最可能的機制是「時間位移」——即螢幕直接佔用了原本應用於休息的時間，進而推遲入睡。

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研究團隊推測，除了時間取代效應外，螢幕光線暴露可能影響生理時鐘，而通知干擾或內容刺激也可能使大腦保持活躍，妨礙入睡。他們原本預期互動性高的社群媒體影響可能更大，但數據並未支持此假設。研究透過問卷調查參與者的螢幕使用習慣（時長、活動類型）與睡眠品質（入睡時間、失眠頻率、日間嗜睡等）。

分析一致表明，睡前螢幕使用時間越長，睡眠品質越差，但活動類型（包含社群媒體）的影響差異不大。這再次支持「時間位移」是主要因素的論點。赫特蘭博士建議，若懷疑螢幕使用影響睡眠，應嘗試減少睡前使用時間，最好在睡前30至60分鐘停用，並關閉通知以減少干擾。

研究人員也強調其侷限性：研究僅針對挪威年輕成人，結果未必能推及全球；研究設計無法確定因果關係（是螢幕導致失眠，或失眠者更常用螢幕？）；且缺乏客觀的生理睡眠數據。

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