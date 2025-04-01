自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

滑手機、追劇都NG！ 研究：睡前螢幕「使用時間」才是失眠元凶

2025/04/01 11:37

挪威大型研究建議，睡前至少半小時遠離螢幕 ；圖為情境照。（圖取自freepik）

挪威大型研究建議，睡前至少半小時遠離螢幕 ；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者陳成良／綜合報導〕睡前滑手機、追劇已成許多人習慣，但最新大型研究敲響警鐘。挪威一項針對逾4.5萬名年輕人的研究發現，睡前每多用1小時螢幕，失眠風險便顯著增加59%，每晚平均睡眠時間也縮短24分鐘。更令人意外的是，研究指出不論是滑社群或看影片，對睡眠的危害程度並無差異，關鍵在於「總使用時間」。

據《每日科技網》（scitechdaily）報導，這項發表於《精神醫學前沿》（Frontiers in Psychiatry）期刊的研究，由挪威公共衛生研究所主導。研究主持人赫特蘭博士（Dr. Gunnhild Johnsen Hjetland）表示，分析結果顯示螢幕使用本身是干擾睡眠的主因，最可能的機制是「時間位移」——即螢幕直接佔用了原本應用於休息的時間，進而推遲入睡。

研究團隊推測，除了時間取代效應外，螢幕光線暴露可能影響生理時鐘，而通知干擾或內容刺激也可能使大腦保持活躍，妨礙入睡。他們原本預期互動性高的社群媒體影響可能更大，但數據並未支持此假設。研究透過問卷調查參與者的螢幕使用習慣（時長、活動類型）與睡眠品質（入睡時間、失眠頻率、日間嗜睡等）。

分析一致表明，睡前螢幕使用時間越長，睡眠品質越差，但活動類型（包含社群媒體）的影響差異不大。這再次支持「時間位移」是主要因素的論點。赫特蘭博士建議，若懷疑螢幕使用影響睡眠，應嘗試減少睡前使用時間，最好在睡前30至60分鐘停用，並關閉通知以減少干擾。

研究人員也強調其侷限性：研究僅針對挪威年輕成人，結果未必能推及全球；研究設計無法確定因果關係（是螢幕導致失眠，或失眠者更常用螢幕？）；且缺乏客觀的生理睡眠數據。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中