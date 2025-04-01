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清明祭祖團聚吃美食避三高 營養師：蝦、豆腐替代
〔記者黃明堂／台東報導〕每逢節慶過後，總有不少平時血糖控制得宜的病人數值飆高，大都是應景美食不小心吃太多。台東基督教醫院營養師葉倩吟提醒，清明應景美食掌握「少油、少糖、增加膳食纖維量」原則，傳統習俗必吃的潤餅、草仔粿、紅龜粿等就能健康吃，例如潤餅（春捲）配料不選高油的加工肉類，選擇蝦子、瘦肉、傳統豆腐等低脂蛋白質，增加蔬果量，花生粉只加一茶匙，直接取代正餐食物。
東基營養師葉倩吟指出，節慶美食要吃得美味又健康，先從了解食材組成開始。潤餅有胡蘿蔔絲、高麗菜絲、香菜、豆芽菜、豆干、豆腐、蛋皮等，還有紅燒肉、肉鬆、滷肉、香腸、五花肉，選擇種類眾多，以潤餅皮包裹，也些會加上油麵，再撒上一大匙花生粉，有鹹有甜，大人小孩都喜歡。
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但紅燒肉、肉鬆、滷肉、香腸、五花肉屬於加工且高油的食物，每100公克大概就有300大卡的熱量，多夾幾塊恐怕熱量爆表。葉倩吟建議以低脂蛋白質取代高油的加工肉類，多選擇蔬菜，且以川燙為宜。但大部分外面店家賣的潤餅蔬菜以炒過居多，因而屬於油脂類的花生粉只加一茶匙。若有加油麵習慣的，不妨川燙煮熟，減少油量攝取。一份的配料相當豐富，可以直接取代正餐。
清明團聚用餐後，有人喜歡再吃個草仔粿或紅龜粿做為飯後甜點。葉倩吟營養師建議不要當甜點，而是直接取代主食，有肉有油的鹹口味草仔粿可作為當餐所需的蛋白質及油脂量。
葉倩吟說明，草仔粿有甜、鹹兩種口味，甜的通常是大量紅豆內餡加上砂糖，單一顆熱量大約3至4百大卡；鹹的通常是炒過的蘿蔔絲加上絞肉、油蔥酥、香菇及蝦米，外皮再裹油，一顆熱量約250至300大卡。不論哪一種口味，熱量都逼近2/3個便當的熱量。
紅龜粿外皮為糯米粉製成，內容物為紅豆餡、糖及植物油，碳水含量高。糯米粉含較多支鏈澱粉，消化吸收及升糖速度快，肚子容易有脹脹的感覺，一次一個代替當餐白飯即可，也可選擇不吃下一餐的白飯。
葉倩吟提醒，如果家族敬祖到用餐的時間超過一、兩個小時，預先準備好的潤餅配料，一定要復熱至攝氏70度，才能避免食安問題。此外，接觸食物前後雙手要徹底洗淨，生、熟食的器具要分開，食材要新鮮且盡早享用，食物放於室溫不宜過久，保存要注意溫度，冷藏需低於攝氏7度。潤餅餅皮選擇不要過白、韌性過高及有異味，以確保清明美食吃得美味又安全。
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